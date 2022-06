Tennisspielerin Nastasja Schunk in Wimbledon: Eine Frau will nach oben

Nastasja Schunk steht in der Hauptrunde des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt: Wimbledon. Jetzt will die 18-jährige Altriperin (Rhein-Pfalz-Kreis) mehr.

Fast ein Jahr ist es her, da stand Nastasja Schunk im Juniorinnen-Finale von Wimbledon. Schunk verlor das bis dahin größte Spiel ihrer Karriere und schwor sich: In Wimbledon will sie wieder antreten, dann aber bei den Erwachsenen.

Jetzt hat sich die 18-Jährige, die in Mainz geboren ist und in Wiesbaden trainiert, ihren Wunsch erfüllt. Nach drei Siegen aus drei Spielen steht sie in der Hauptrunde des weltweit traditionsreichsten Tennisturniers. Sie trifft dort auf die Rumänin Mihaela Buzarnescu, die Nummer 126 der Weltrangliste. Schunk wird aktuell auf Rang 156 gelistet. "Ich freue mich riesig", sagt Schunk im Gespräch mit SWR Sport.

Schunk: "Wimbledon hat eine ganz besondere Atmosphäre"

"Wimbledon ist eine andere Liga", erklärt Schunk, die bereits bei den French Open im Hauptfeld war. "Mit dem Rasen und alles in weiß, das hat nochmal ein anderes Flair. Schwer zu beschreiben." Ihr erstes Ziel, ins Hauptfeld zu kommen, hat sie erreicht. Aber damit möchte sich die ambitionierte Linkshänderin nicht begnügen. "Jetzt geht das Turnier erst los. Ich möchte einfach gut spielen und dann sehen, wie weit ich komme."

Ihre Familie unterstützt sie am Fernseher

Die Vorbereitung läuft: Am Samstag wird sie trainieren, am Sonntag fährt sie ihren Körper runter und bereitet sich mental auf das Match am Montag (27.06.) vor. "Natürlich schaut man auch, was die anderen so machen. Das ist interessant, da kann man auch viel mitnehmen."

Vater Peter, der als Hobbyspieler in Altrip offenbar die Spur für seine Tochter gelegt hat, und Mutter Claudia, die Turn-Trainerin ist, werden die erste Runde in Wimbledon voraussichtlich vor dem Fernseher verfolgen. "Die dürfen natürlich kommen, aber die sind beruflich verhindert. Ich bin hier mit meinem Team, fühle mich wohl, das klappt gut. Das ist kein Problem."

Nastasja Schunk: Auf dem Weg in die Weltspitze

Vor einem Jahr erklärte Schunk nicht nur, wieder in Wimbledon zu spielen, sondern auch, sich langfristig in der Weltspitze einen Namen machen zu wollen. "Das ist ein weiter Weg", ordnete sie damals realistisch ein. Aber es ist ihr zuzutrauen, dass sie auch dieses Ziel erreichen wird.