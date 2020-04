Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Rheinland-Pfalz machen es möglich: Tennis-Cracks und Golfer sind zurück auf dem Platz. Die Sportminister der Länder haben sich laut DOSB-Präsident Hörmann für eine einheitliche Lösung ausgesprochen.

Die Leere ist vorbei und die Sonne scheint auf dem Mainzer Golfplatz. Die Golfer in Rheinland-Pfalz gehören zu den ersten Sportlern, die wieder ihrer Leidenschaft nachgehen können.

Dauer 2:53 min Tennis-Cracks und Golfer zurück auf dem Platz Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Rheinland-Pfalz machen es möglich: Tennis-Cracks und Golfer sind zurück auf dem Platz. Die Sportminister der Länder haben sich laut DOSB-Präsident Hörmann für eine einheitliche Lösung ausgesprochen.

Der Andrang ist riesig

"Samstag online freigeschaltet – Server abgestürzt…heute haben wir das Gefühl wir könnten 20.000 Hessen und Baden-Württemberger eine Startzeit vermitteln, auch aus Bayern haben welche angerufen. Es ist verrückt", beschreibt Stefan Kirstein vom Mainzer Golfclub seinen ersten Tag nach den Corona-Lockerungen. Trotzdem, auf dem Gelänge herrschen strenge Regeln, deren Einhaltung das Ordnungsamt gleich am Morgen auch schon kontrolliert hat.

Tennisplatz Saulheim: Einhaltung der Regeln wird vom Sportwart überwacht

Erlaubt ist das Tennisspielen in Saulheim in Rheinland-Pfalz nur draußen und nur eins gegen eins. Nebeneinander sitzen geht grad nicht. Die Sitzbänke auf dem Gelände liegen umgekehrt auf dem Boden. Der Sportwart des TSC Saulheim, Horst Schuhmacher passt auf, dass sich alle an die Regeln halten. "Nur Toiletten sind auf", sagt er. "Eigentlich ist alles tot, aber wir können spielen."

DOSB-Präsident Hörmann: Einheitliches Vorgehen bei Wiederaufnahme

In Rheinland-Pfalz sind wenige Sportarten also wieder erlaubt: Tennis, Golf, Rudern, Reiten.... In Baden-Württemberg allerdings nicht, die Sporteinrichtungen bleiben weiter geschlossen. In einer Sonderkonferenz der Sportminister der Länder haben sich an diesem Montag Sport und Politik über das weitere Vorgehen während der Coronakrise ausgetauscht. Teilnehmer der Telefonkonferenz war unter anderem auch Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Im Gespräch mit den Ministern sei schnell klar geworden, dass es "nichts bringt, wenn wir uns in einen wechselseitigen Wettbewerb begeben. Und jetzt jeden Tag, oder jeden zweiten Tag an irgendeiner Stelle für irgendeine Sportart oder für bestimmte Sportlergruppen, neue Sonderlösungen geschaffen werden", so Hörmann im Gespräch mit SWR Sport.

Tennisspieler und Golfer, eine der wenigen Sportler die in Rheinland-Pfalz wieder ihrer Leidenschaft nachgehen dürfen. Damit ist ein Anfang gemacht, wann andere Sportarten - auch in Baden-Württemberg - wieder erlaubt sind, ist unklar.