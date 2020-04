Während in Rheinland-Pfalz Golfer und Tennis-Spieler wieder ihre Schläger schwingen dürfen, müssen sich die Sportler in Baden-Württemberg weiter in Geduld üben. Wann kommt die angestrebte einheitliche Lösung?

Die Sportminister der Länder haben sich für eine einheitliche Lösung ausgesprochen. So formulierte es DOSB-Präsident Alfons Hörmann im Gespräch mit SWR Sport. Ziel müsse sein, dass die Sportminister "Leitplanken miteinander erarbeiten. Da sind wir dabei, dass wir mit den Spitzenverbänden relativ schnell, das werden wir zügig in der laufenden Woche umsetzen, ein Konzept erarbeiten."

Doch während in Rheinland-Pfalz Golfer und Tennis-Cracks wieder auf ihrem Lieblingsuntergrund spielen dürfen , müssen sich die Einzelsportler in Baden-Württemberg weiter in Geduld üben. Die Einzelfallentscheidungen treffen die Länder, jeweilige Sonderkonstellationen inklusive.

Gerade an der Landesgrenze zwischen Ludwigshafen (RP) und Mannheim (BW) lässt sich die Ungleichbehandlung gut beobachten: Während auf der einen Rheinseite die Sportarten Rudern, Segeln, Tennis, Luftsport, Leichtathletik, Golf oder Reiten - unter großen Auflagen - wieder ausgeübt werden dürfen, ist es am anderen Ufer nicht so.

Dauer 0:43 min Susanne Eisenmann: "Im Amateursportbereich müssen und können wir Perspektive zeigen" Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) über mögliche schrittweise Lockerungen für den Sport im Land

Kultusministerin Eisenmann: Alles abhängig von den Infektionsraten

Bis mindestens 4. Mai bleibt das Betreiben von Sportanlagen in Baden-Württemberg verboten. Während andere Länder wie Schleswig-Holstein für dieses Datum das Öffnen von verschiedenen Outdoor-Sportarten bereits beschlossen hat, hält sich Baden-Württemberg, was den Zeitpunkt einer möglichen Öffnung anbelangt, bislang bedeckt.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) begründet das im Gespräch mit SWR Sport auch mit der Abhängigkeit von niedrigen Infektionsraten: "Bei uns ist es deshalb nicht gestattet, weil wir in Baden-Württemberg momentan sehr vorsichtig sind in der schrittweisen Ermöglichung, solange wir nicht wissen wie sich Corona entwickelt." Bei stabil niedrigen Infektionsraten sei der Bereich des Amateursports unter Auflagen aber eines der nächsten Themen, wo man Perspektiven zeigen müsse - und auch könne.

Das "Wann" der Öffnung von Amateursport steht in der Schwebe

Wann das sei, könne man nicht sagen, so Eisenmann, mit Verweis auf die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am kommenden Donnerstag (30.4.). Das Vorsichtige Vorgehen begründet Eisenmann jedoch auch mit höheren Infektionszahlen in Baden-Württemberg als in anderen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz. Ein Konzept sei jedenfalls vorhanden. "Jetzt müssen wir sehen: Wie können wir es tun, ohne uns der Gefahr auszusetzen, zu viel und zu schnell zu öffnen und so die Ausbreitung des Virus dann wieder voranzutreiben", so Eisenmann gegenüber SWR Sport. Auch könne man die Konzepte von anderen Bundesländern übernehmen.

Enttäuschung beim Golf- und Tennisverband

Der Baden-Württembergische Golfverband (BWGV) zeigte sich nach den Öffnungen in anderen Bundesländern enttäuscht über das Ausbleiben der Lockerungen in Baden-Württemberg. Der Deutsche Tennis-Bund (DTB) äußerte sich ähnlich und ließ in einem öffentlichen Schreiben verlautbaren ließ: "Tennis kann, gerade in der jetzigen Jahreszeit, als Individualsport im Freien ausgeübt werden. Eine Kontaminierung durch das Spielgerät ist nicht möglich.“ Angeprangert wird auch oft die Wettbewerbsungleichheit.

Laut Eisenmann sollen zunächst ausschließlich die Sportarten wieder betrieben werden, bei denen sich die Menschen vor Ort etwa nicht umziehen oder duschen müssen. Das habe vor allem hygienische und Infektionsschutzgründe. Vor allem werden dies also Einzelsportarten sein. Doch was ist mit Hallensportarten wie Handball, Basketball oder Volleyball?

Dauer 0:36 min Susanne Eisenmann: "Im Freiluftbereich eher Öffnungen als im Hallensport" Susanne Eisenmann, Kultusministerin Baden-Württemberg, über den Zeitpunkt einer möglichen Lockerung im Hallensport.

Freiluftsport geht vor Hallensport

Diesbezüglich gibt sich die Kultusministerin äußert vorsichtig optimistisch: Im Fokus stehe vorerst die schrittweise Öffnung von Freiluftsportarten, "weil dort natürlich Infektionsschutz nochmal anders zu bewerkstelligen ist." Hallensport wäre dann der zweite Schritt, "aber auch da gilt: schrittweise und langsam und immer so, dass uns die Entwicklung von Corona nicht engleitet." Eine Öffnung im Bereich von Hallen dauere daher noch länger. Optimismus klingt anders, Amateursportler in Baden-Württemberg brauchen weiterhin eine gehörige Portion Geduld.