Berrettini kämpft sich ins Viertelfinale von Stuttgart - Struff muss warten

Der an Position zwei gesetzte Tennisprofi Matteo Berrettini hat beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart mit Mühe das Viertelfinale erreicht.

Der Weltranglisten-Zehnte aus Italien gewann sein Auftaktmatch auf dem Weissenhof gegen den Moldauer Radu Albot mit 6:2, 4:6, 6:3. In der ersten Runde des mit 769.645 Euro dotierten Events hatte Berrettini ein Freilos gehabt. In der Runde der letzten Acht trifft er entweder auf Jan-Lennard Struff oder auf seinen italienischen Landsmann Lorenzo Sonego.

Tennis-Matches auf Donnerstag verschoben

Die Achtelfinal-Partie ist am Mittwoch wegen Regens unterbrochen worden und soll am Donnerstag fortgesetzt werden. Zwischen dem 32-jährigen Struff und Sonego hatte es nach 1:20 Stunden 6:7 (2:7), 4:3 gestanden. Das für den Anschluss geplante Duell zwischen Oscar Otte und dem Kanadier Denis Shapovalov wurde komplett auf Donnerstag verschoben. Struff und der 28-jährige Otte sind die einzigen verbliebenen Deutschen im Einzelfeld des Rasenevents.

Berrentini: "Ich bin sehr glücklich"

"Ich wusste, dass es eines meiner schwersten Matches in diesem Jahr werden würde", sagte Berrettini, der infolge einer Hand-Operation zuletzt mehrere Wochen pausiert und auch auf einen Start bei den French Open in Paris verzichtet hatte, nach seinem Match. "Ich bin sehr glücklich."

2019 hatte Berrettini in Stuttgart den Titel gewonnen - es war sein erster auf Rasen auf der ATP-Tour. Auch in diesem Jahr zählt der 26-Jährige zu den Favoriten auf den Turniersieg. Vergangenen Sommer stand er in Wimbledon im Finale des wichtigsten Rasen-Turniers der Welt.