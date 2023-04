Fragen und Antworten zum Tennis-Turnier in Stuttgart

Nach dem Billie Jean King Cup in Stuttgart geht es an gleicher Stelle mit dem hochklassig besetzten Sandplatz-Tennisturnier der WTA-Tour weiter. Fragen und Antworten zum Event.

Laura Siegemund war 2017 die bisher letzte deutsche Siegerin beim Sandplatz-Tennisturnier in Stuttgart. Die deutschen Chancen auf den Titel sind in diesem Jahr gering. Die Welt-Elite ist am Start. Ehe das Hauptfeld am Montag (17.04.2023, 12 Uhr) startet, beantwortet SWR Sport die wichtigsten Fragen.

Welche Topstars sind am Start?

Das Feld ist wie gewohnt extrem stark. Angeführt wird die Setzliste von der polnischen Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek, die im vergangenen Jahr bei den US Open und den French Open triumphierte. In Stuttgart tritt sie als Titelverteidigerin an. Auch ihre letztjährige Finalgegnerin, Aryna Sabalenka aus Belarus, ist wieder zu Gast. Sie ist die Nummer zwei der Welt und holte sich zu Beginn der Saison den Titel bei den Australian Open. Acht Spielerinnen der besten Zehn der Welt sind in der Porsche Arena dabei.

Welche deutschen Tennisspielerinnen sind vertreten?

Drei Deutsche stehen im Hauptfeld. Die Hamburgerin Tamara Korpatsch meisterte die Qualifikation und bekommt es zum Auftakt am Montag (15:30 Uhr) mit Cristina Bucsa aus Spanien zu tun, einer weiteren Qualifikantin. Jule Niemeier und Tatjana Maria aus Bad Saulgau bekamen Wildcards für die Veranstaltung. Von der Ranglistenposition her hätte keine Deutsche den Sprung ins Hauptfeld geschafft. Niemeier hat eine schwere Auftaktgegnerin erwischt und trifft in der ersten Runde auf Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan.

Mehr Glück hatte Maria, die zunächst gegen die Schweizer Qualifikantin Ylena In-Albon antritt. "Ich glaube, zu viel erwarten darf man nicht bei dem starken Feld", sagte die Sportliche Leiterin des Turniers, Anke Huber, über die Aussichten der Deutschen: "Wir können nur hoffen, dass sie gut reinkommen." Ein Vorteil könnte sein, dass sie den Platz schon kennen. Niemeier und Maria hatten am Freitag und Samstag mit je einem Sieg großen Anteil am deutschen Erfolg im Billie Jean King Cup gegen Brasilien.

Welche deutschen Spielerinnen fehlen?

Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki, die sich gerade nach einer langen Verletzungspause zurückkämpft, schied in der Qualifikation aus. Die Schwäbin Laura Siegemund, die 2017 das Turnier gewann, fehlt, weil für sie keine Wildcard mehr übrig war. Die Qualifikation konnte sie nicht spielen, da sie für die parallel stattfindende Erstrundenbegegnung im Billie Jean King Cup nominiert war. Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber pausiert derzeit. Sie bekam Ende Februar eine Tochter, will aber auf die Tennis-Tour zurückkehren.