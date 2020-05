per Mail teilen

Dustin Brown hat die ersten beiden Spiele der "Tennis Exhibition" im Westerwald gewonnen. Es ist das erste Tennis-Turnier seit der Corona-Zwangspause - ihm sollen weitere Folgen.

Tennisprofi Dustin Brown hat beim Turnier in Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis) seine ersten beiden Spiele gewonnen. Der 35-Jährige setzte sich bei dem inoffiziellen Event am Freitag gegen Constantin Schmitz mit 4:2, 4:2 und gegen Jean-Marc Werner mit 4:3 (7:5), 4:3 (7:4) durch. Brown ist der bekannteste Profi bei der viertägigen Veranstaltung, an der acht deutsche Spieler im Gruppenformat teilnehmen. Gespielt wird über zwei Gewinnsätze bis vier. Zuvor bezwang Benjamin Hassan (Merzig), die Nummer 354 der Weltrangliste, seinen Rivalen Jean-Marc Werner (Wuppertal).

Die Veranstalter wollen den Profis damit die Möglichkeit geben, unter Wettbewerbsbedingungen wieder Tennis zu spielen. Die weltweite Tour ist wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit bis zum 13. Juli unterbrochen. Eine Verlängerung der Pause gilt als sehr wahrscheinlich. Ab Anfang Juni plant dann auch der Deutsche Tennis Bund eine ähnliche Turnierserie, an der dann 32 Herren und 24 Damen teilnehmen sollen. Details dazu will der DTB in Kürze bekanntgeben.

Ein 'Turnierchen' mit Übertragungen in der ganzen Welt

Das Turnier ist eher ein 'Turnierchen', bei dem es um ein paar Hundert Euro geht. Es erregt jedoch viel Aufmerksamkeit. Der "Tennis Channel", alleine in den USA in mehr als 62 Millionen Haushalten zu empfangen, überträgt live. Die Plätze der Tennis-Akademie sind ohnehin mit Kameras ausgestattet, deren Bilder werden gestreamt.

CNN, die New York Times oder ESPN berichteten vorab. Die Vorsichtsmaßnahmen sind streng. Florian Broska und Jan Choinski beispielsweise kamen zu ihrem Match am Vormittag mit Mund- und Nasenschutz auf den Platz. Neben den beiden Spielern darf nur der Schiedsrichter in seinem Hochstuhl anwesend sein, es gibt weder Publikum noch Ballkinder.