Tennis auf dem Platz, Krieg im Kopf?

Sportlich war das Stuttgarter Damentennisturnier ein voller Erfolg. Mit Iga Swiatek gewann die Weltranglisten-Erste den Titel. Dauerthema war auch der Krieg in der Ukraine.

Sportlich muss man vor den Veranstaltern in Stuttgart den Hut ziehen. Nur drei Spielerinnen aus den Top Ten waren nicht dabei. Ein Teilnehmerinnenfeld, dass kaum ein anderes Turnier dieser Kategorie präsentieren kann. "Das ist fast krasser als ein Grand Slam", bringt es die deutsche Laura Siegemund auf den Punkt. Dass dann die neue Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus Polen bei ihrem Stuttgart-Debüt auch noch den Titel holt, passt.

Laura Siegemund: "Der Krieg ist Dauerthema unter uns Spielern!"

Dass auch im Tenniszirkus bei allem Jubel der Krieg mitspielt, erfahren wir im Gespräch mit einer Spielerin. Laura Siegemund, die mit ihrem Viertelfinaleinzug in Stuttgart begeistert hat, erzählt im exklusiven Gespräch mit SWR Sport vom Alltag auf der Tour in den Wochen seit Kriegsbeginn: "Jedes Mal, wenn ich mit einer Ukrainierin trainiert habe, hat man erstmal eine viertel Stunde keine Bälle geschlagen", berichtet die 34-Jährige. "Da hat man natürlich Solidarität gezeigt und sich erkundigt, 'hey wie geht’s deiner Familie, wie ist die Lage usw.'."

Das Thema ist omnipräsent, auf dem Platz oder in der Umkleide. Denn natürlich seien Sport und Politik nicht zu trennen: "Es ist in der Welt ein Dauerthema und so ist es auch auf der Tour ein Dauerthema zwischen den Spielern", sagt Siegemund und klingt fast schon verwundert, dass das in Frage gestellt wird.

Russische Doppelpartnerin und gute Freundin

In den ersten fünf Kriegswochen zog Siegemund mit ihrer russischen Doppelpartnerin Vera Zvonareva von Turnier zu Turnier. "Über solche Sachen unterhält man sich natürlich, die haben ja mit dem täglichen Leben zu tun, mit den Familien." Gemeinsam mit Zvonareva hat Siegemund 2020 bei den US-Open den Doppeltitel geholt. Zuletzt in Lyon und Miami wieder. Aber sorgenfrei zu jubeln war schwer, wenn der Kopf auch bei der Familie in Russland ist. Zvonareva ist inzwischen zurück bei ihrem Kind in Moskau.

Kommunikation nach Außen ist nicht ungefährlich

Wie gefährlich es sein kann, zuviel zu erzählen, wird uns im Gespräch bewusst. Dass Worte schnell zu Fallen werden können. Mit Konsequenzen, die für uns unvorstellbar sind. Dinge die berichtet werden, können nicht geschrieben werden. Aus Sorge um die Familien in Russland findet der Austausch nach innen statt, aber viele bleiben nach außen hin still. "Also ich kenne jetzt grad niemanden, der sich irgendwie pro geäußert hätte", sagt Siegemund und überlegt nochmal kurz. Deswegen habe sie auch nicht den Eindruck, "dass sie [russische und belarussische Spielerinnen] jetzt gedisst werden, sondern im Gegenteil, man kennt ja die Leute seit Jahren." Spielerinnen wie die Russin Daria Kasatkina hatten auch deswegen die Tennisfamilie als "sicheren Ort" bezeichnet.

Der Krieg spielt auch im Finale mit

Die Finalgegnerin von Stuttgart-Siegerin Swiatek war Aryna Sabalenka aus Belarus. Hinter ihrem Namen stand in Stuttgart kein Nationalitätenkürzel. Wären sich alle im Tennis einig, wären alle so konsequent wie die Veranstalter in Wimbledon, dann hätte Sabalenka hier gar nicht gespielt. "Ich finde es schade, dass man Sport und Politik mischt", sagte die sportliche Leiterin des Turniers Anke Huber bei der Bilanzpressekonferenz. "Für mich sind das Mädchen und Jungs, die einfach nur Tennis spielen wollen und ihren Sport ausüben wollen". Gegenüber dem sportlichen Glanz auf dem Court wirkte dieses Statement ziemlich blass. Stuttgart-Siegerin Iga Swiatek war auch ohne Tennisschläger stark. An ihrer Kappe trug sie ein kleines Fähnchen, blau und gelb, die Farben der Ukraine. Und die Kappe hatte sie auch noch an, als sie die letzten Worte ihrer Dankesrede mit einem ernsten Blick sagte: "Stay strong and united."