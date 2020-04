per Mail teilen

Die Blicke der Tenniswelt könnten sich schon bald auf Höhr-Grenzhausen im Westerwaldkreis richten: Während wegen der Coronakrise sämtliche Profiturniere abgesagt oder verschoben sind, wird in der rheinland-pfälzischen Kleinstadt ab 1. Mai ein viertägiges Showturnier stattfinden.

Die deutschen Profis Dustin Brown (Winsen/Aller) und Yannick Hanfmann (München) sollen das achtköpfige Feld anführen. Das bestätigte der Mitorganisator Rodney Rapson dem SWR. Dustin Brown sei ein guter Freund von ihm. Rodney freut sich, dass sie so viel Aufmerksamkeit in Höhr-Grenzhausen bekommen, sogar CNN habe bei ihm schon angefragt. Am Montag gebe es noch einen Termin mit dem Ordnungsamt, um letzte Details zu klären.

Corona-Lockerungen in Rheinland-Pfalz machen es möglich

Aufgrund von Lockerungen der Corona-Beschränkungen im Freizeitbereich darf in Rheinland-Pfalz ab Montag unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln wieder Tennis gespielt werden.

Turnier hinter verschlossenen Türen

Die Idee zu einem Turnier gab es allerdings schon vor der Ankündigung der Lockerungen in Rheinland-Pfalz. "Die Idee entstand schon Mitte März", sagt Rodney Rapson.

Bei dem Turnier in Höhr-Grenzhausen, das auf den Indoor-Sandplätzen der Base Tennis Academy stattfinden soll, sind 32 Matches binnen vier Tagen hinter verschlossenen Türen geplant. Keiner der acht teilnehmenden Spieler ist jedoch in den Top 100 der Weltrangliste geführt. Während der verkürzten Partien soll neben den jeweiligen beiden Spielern nur noch ein Schiedsrichter auf dem Platz anwesend sein.

Deutscher Tennis Bund plant auch nationale Serie ab Juni

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) plant zudem in der Woche ab dem 8. Juni den Start einer wohl hochkarätig besetzten nationalen Serie, heißt es vom Vizepräsidenten Dirk Hordorff. "Wir planen mit 32 Herren und mit 24 Damen, am Montag werden die Einladungen verschickt." Man habe bereits mit Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber gesprochen, "sie sind interessiert und haben ihre Bereitschaft bekundet", sagte Hordorff und fügte hinzu: "Die Spieler sollen Trainingsmatches auf hohem Niveau ohne Zuschauer und für den guten Zweck absolvieren können".