Tennisspielerin Siegemund erreicht Viertelfinale in Nanchang

Tennisspielerin Laura Siegemund steht im Viertelfinale des WTA-Turniers im chinesischen Nanchang. Die 35-Jährige aus Metzingen gewann am Freitag gegen die Norwegerin Ulrikke Eikeri deutlich mit 6:1, 6:3.

Gegen die Nummer 654 der Weltrangliste verwandelte Siegemund nach 1:25 Stunden ihren fünften Matchball und trifft bei dem Hartplatz-Event nun auf Katerina Siniakova aus Tschechien.

Siegemund kommt gut ins Spiel

Der erste Satz dauerte nur 30 Minuten. Siegemund führte schnell mit 4:0 und ließ auch danach der Gegnerin kaum Möglichkeiten. Im zweiten Durchgang nahm Eikeri der Deutschen ein Aufschlagspiel ab und führte 2:1. Doch Siegemund konterte sofort und holte sich dann mit dem 4:2 das vorentscheidende Break. Zwar wehrte Eikeri mehrere Matchbälle ab und hatte sogar die Chance auf ein erneutes Break, aber Siegemund behielt die Nerven.

Hanfmann erreicht in Antwerpen ebenfalls das Viertelfinale

Beim ATP-Turnier in Antwerpen hat Yannick Hanfmann ebenfalls den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Der 31-jährige Karlsruher setzte sich gegen den früheren US-Open-Champion Dominic Thiem aus Österreich in einem umkämpften Match nach 2:43 Stunden mit 6:4, 5:7, 6:4 durch. Nun bekommt es Hanfmann mit dem an Nummer eins gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun.