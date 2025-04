Jelena Ostapenko dominiert Finale beim Tennis Grand Prix in Stuttgart

per Mail teilen

Jelena Ostapenko hat mit einer glänzenden Leistung das Tennis-Turnier in Stuttgart gewonnen. Gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka feierte die Lettin am Montag einen Zwei-Satz-Sieg.

Die frühere French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko hat Tennisstar Aryna Sabalenka den erhofften Titelgewinn in Stuttgart verwehrt und sich selbst zur Siegerin gekürt. Die 27 Jahre alte Lettin überraschte im Endspiel mit einem erstaunlich klaren 6:4, 6:1 gegen die Nummer eins der Welt. Für Sabalenka bleibt das WTA-Turnier in Stuttgart hingegen kein gutes Pflaster. Die Belarussin verlor auch ihr viertes Endspiel in der baden-württembergischen Landeshauptstadt.

Ostapenko dominiert von Beginn an

Den rund 4.200 Zuschauern boten die beiden Finalistinnen ein hochklassiges, temporeiches Finale. Gegen das druckvolle Spiel von Ostapenko hatte Sabalenka jedoch viel zu selten Antworten. Im ersten Satz reichte der Lettin ein frühes Break, um diesen mit 6:4 für sich zu entscheiden. Auch im zweiten Durchgang brachte sie ihr risikoreiches Spiel häufig durch und nahm der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin sofort das Aufschlagspiel ab. Sabalenka wirkte zunehmend genervt, die Wende konnte sie nicht mehr einläuten. Nach 86 Minuten Spielzeit nutzte Ostapenko ihren ersten Matchball zum Turniersieg.

Neunter WTA-Titel für Ostapenko

Die French-Open-Siegerin von 2017 sicherte sich damit ihren ersten Titel seit Februar 2024 und den neunten Titel auf der WTA-Tour insgesamt. Sabalenka hingegen hatte in Stuttgart bereits 2021, 2022 und 2023 das Finale verloren. Im Viertelfinale des Turniers hatte Ostapenko (Nummer 24 der Welt) die Weltranglistenzweite Iga Swiatek (Polen) geschlagen. Die 27-Jährige darf sich neben einem Preisgeld von rund 140.000 Euro auch über einen Sportwagen des Turniersponsors Porsche freuen.

Von den fünf deutschen Teilnehmerinnen im Hauptfeld des erstklassig besetzten Sandplatz-Hallenturniers war keine über die zweite Runde hinausgekommen.