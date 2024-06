Als French-Open-Sieger nach Stuttgart? Zverev schlägt auf dem Weissenhof auf

per Mail teilen

Beim Turnier auf dem Weissenhof in Stuttgart misst sich Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev mit mehreren internationalen Top-Spielern der ATP-Tour.

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev ist wenige Tage vor dem Start der BOSS Open in bestechender Form. Erst vor knapp drei Wochen konnte der gebürtige Hamburger beim Masters in Rom seinen 22. ATP-Titel feiern. Schon an diesem Freitag könnte er mit einem Sieg gegen den Norweger Casper Ruud (nicht vor 17:30 Uhr) ins Finale der French Open einziehen.

Für den Olympiasieger von Tokio wäre es nach den US Open 2020 (6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7-Niederlage gegen Dominic Thiem) die zweite Finalteilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier und die Chance auf seinen ersten Titel bei einem der vier größten Tennisturniere der Welt. Zverevs Trumph: Paris finden auf Sand statt - ein Belag, der ihm äußerst gut liegt.

Stuttgarter Turnier mit großen Namen aus dem Tennis

Anders das Weissenhof-Turnier in Stuttgart. Das ATP-Turnier (250 Punkte / 8. bis 16. Juni) wird seit 2015 auf Rasen gespielt. Für die Vorbereitung auf Wimbledon, das nächste Grand-Slam-Turnier (1. bis 14. Juli), ist das optimal, für Zverevs Siegchancen bei dem Heimspiel eher weniger. Keines seiner 22 Turniere gewann der Wahl-Monegasse auf Rasen.

Dennoch wird der aktuelle Weltranglistenvierte am Donnerstag (13. Juni) voraussichtlich das erste Mal seit 2019 in das Turniergeschehen im Stuttgarter Norden einsteigen. Neben ihm sind aus Deutschland auch Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann dabei.

Aus den Top 20 der Welt kommen zudem Hubert Hurkacz (Polen), Taylor Fritz, Ben Shelton (beide USA) und Alexander Bublik (Kasachstan). Mit Vohrjahressieger Frances Tiafoe (USA) und dem dreifachen Grand-Slam-Sieger Andy Murray (Wildcard/Großbritannien) gehen zwei weitere große Namen an den Start.

Im Finale der BOSS Open 2023 in Stuttgart setzte sich der US-Amerikaner Frances Tiafoe gegen Jan-Lennard Struff durch. IMAGO IMAGO / Pressefoto Baumann

Tennis auf dem Weissenhof - ein Turnier mit Geschichte

Das Stuttgarter Tennisturnier, das vormals als Mercedes Cup ausgetragen wurde, ist seit 1978 Teil der Herren-Grand-Prix-Serie ATP. International gespielt wird auf dem Weissenhof aber bereits seit mehr als 100 Jahren.

Zu den namhaftesten Siegern des Events zählen neben Rafael Nadal (Spanien) und Roger Federer (Schweiz) auch Andre Agassi (USA) und der Schwede Björn Borg. Zum bis dato letzten deutschen Sieger krönte sich 1991 Michael Stich.

In diesem Jahr ist das Turnier mit 812.235 Euro dotiert, der Sieger erhält ein Preisgeld von 111.785 Euro.

ATP in Stuttgart: Ablauf, Rahmenprogramm und Tickets

Die 46. Auflage als Teil des ATP-Kalenders beginnt an diesem Samstag und Sonntag mit der Qualifikation, ehe von Montag bis Donnerstag das Hauptfeld spielt. Von Freitag bis Sonntag finden dann die Viertelfinals, Halbfinals und das Einzel- und Doppelfinale statt.

Der Zeitplan der BOSS Open 2024 Samstag, 8. Juni: Qualifikation



Spielbeginn: 11 Uhr

Ort: Match Court 1 und 2 Sonntag, 9. Juni: Qualifikation



Spielbeginn: 11 Uhr

Ort: Match Court 1 und 2 Montag, 10. Juni bis Donnerstag, 13. Juni: Hauptfeld Einzel und Doppel



Spielbeginn: 11 Uhr

Ort: Centre-Court, Match Court 1 und 2 Freitag, 14. Juni bis Sonntag, 16. Juni: Viertelfinals, Halbfinals und Finale



Freitag: Viertelfinals Einzel ab 11 Uhr (Centre Court) und Halbfinals Doppel nicht vor 12 Uhr (Match Court 1)

Samstag: Halbfinals Einzel ab 12 Uhr

Sonntag: Finale Doppel um 11 Uhr und Finale Einzel nicht vor 13 Uhr (beide Centre Court)

Rund um das eigentliche Turnier wird es zudem ein Rahmenprogramm wie die KidsDays (9. bis 11. Juni) geben. Tickets kosten dann auch für Jugendliche bis 16 Jahre nur zehn Euro. Zudem sind Mitmachaktionen auf der Anlage und Autogrammstunden geplant.

Am Donnerstag, den 13. Juni, findet das “Bürgerwiesenfest” mit Live-Musik statt, am 15. Juni das ProAm, wo prominente Tennis-Amateure gegen ehemalige Profispieler antreten.

Tickets sind für die Turniertage bis Donnerstag noch erhältlich, für das Finale gibt es noch einzelne Business-Seats-Karten.