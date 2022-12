Boris Becker im Interview: "Natürlich war ich schuldig"

Nur wenige Tage nach seiner Entlassung aus dem Huntercombe-Gefängnis in England, sprach Boris Becker am Abend in einem langen Interview auf Sat.1 von seinen Tagen im Gefängnis.

Deutlich schlanker als noch vor einigen Monaten sieht er aus. Boris Becker hat abgenommen, er wirkt gesund. Der ehemalige Weltklasse-Tennisspieler aus Leimen im Rhein-Neckar-Kreis sitzt auf einem braunen Sessel im Sat.1-Studio. "Meiner Gesundheit tat der Gefängnisaufenthalt sicherlich gut", wird er später erzählen. Er habe keinen Alkohol getrunken und auch zum ersten Mal Hunger gespürt.

Schuldig in vier Anklagepunkten

"Das wird das ehrlichste Interview, das Boris Becker je gegeben hat", kündigt Moderator und Interviewer Steven Gätjen im Vorlauf der Sendung vollmundig an. Tatsächlich begrüßen die Kollegen von Sat.1, die sich die Exklusivrechte am Interview nach Medienberichten rund 500.000 Euro kosten ließen, einen sehr offenen Boris Becker. In den folgenden zwei Stunden weicht er keiner Frage aus, gibt tiefe Einblicke in sein Seelenleben, erzählt von Mordversuchen im Gefängnis und der Verabschiedung von seiner Freundin Lilian.

"Natürlich war ich schuldig", gibt Boris Becker schon in den ersten Sekunden des Interviews zu. Nicht in allen Anklagepunkten, aber wie das Gericht entschieden habe, eben in vier von insgesamt 25. 30 Monate Haft sind die Strafe für seinen Insolvenzbetrug - auch, weil er im Prozess keine Reue gezeigt habe, so die Richterin. "Natürlich habe ich versucht, meine Unschuld zu erklären", natürlich habe er Fehler gemacht, aber es sei nicht bewusst gewesen. Deshalb habe er auf unschuldig plädiert. Seine Fehler sehe er jedoch ein, so Becker.

"Du musst nicht auf mich warten"

Mit Tränen in den Augen erzählt Becker von Gesprächen mit seiner Freundin Lilian vor der Urteilsverkündung: "Du musst nicht auf mich warten", habe er ihr gesagt. "Sie hat mich angeschaut und gesagt: 'Boris, wir sind ein Team. Du bist mein Partner. Red' nicht so einen Scheiß.'" Verabschieden können die beiden sich nicht. "Wenn das Urteil kommt, geht es sofort in einen Keller. Da gibt es eine Zelle. Wenn der Richter sagt, dass ich schuldig bin, dann werde ich sofort abgeführt. Deshalb haben wir uns vorher umarmt."

Nach dem Urteilsspruch kommt Becker in das berüchtigte Wandsworth-Gefängnis. Mehrere Wochen bleibt er dort, bevor er nach Huntercombe verlegt wird. "Da sagt der eine, ich hab Menschen umgebracht, ich hab Menschen geschmuggelt." Becker habe sich so lange wie möglich "in der Ecke" gehalten. "Im Gefängnis willst Du nicht auffallen", erzählt er. Ob er gewusst habe, was Wandsworth für ein Gefängnis sei, will Gätjen wissen? "Ich wusste es nicht. Es ist extrem groß, extrem schmutzig, extrem gefährlich. Da sind von Mördern über Kinderschänder über Drogenhändler alles was man sich vorstellen kann, Zelle an Zelle", erzählt Becker und weiter: "Die meisten sind Doppelzellen und man trifft jeden." Wandsworth sei das Auffanggefängnis für Verbrecher aus London. "Je nachdem verbringst du da vier bis sechs Wochen, manche sind über Jahre drin." Es sei gefährlich, so Becker.

"Wenn Du ins Gefängnis kommst, dann bist Du eine Nummer"

"Wenn Du ins Gefängnis kommst, dann bist Du eine Nummer. Den Namen gibt's nicht mehr. Meine Nummer war A2923EV", sagt Becker. Er wird als "High Risk"-Gefangener eingestuft, was ihm zu einer Einzelzelle verhilft. "Wenn die Zellentür zugeht, bist Du allein mit deinen Gedanken. Ich war verzweifelt, ich hatte Angst", gibt er offen zu.

Nach einigen Wochen in Wandsworth, wird Becker ins Huntercombe-Gefängnis verlegt. Dort sei er zum ersten Mal wirklich in Lebensgefahr gewesen, erzählt Boris Becker. Er sei mit einem anderen Häftling aneinandergeraten: "Der saß schon 16 Jahre im Gefängnis. Man sagt, dass Gefangene nach sieben Jahren Probleme bekommen mit der Außenwelt. Und der Arme saß schon 16 Jahre im Gefängnis, weil er zwei Menschen mit 18 Jahren umgebracht hatte." Den Namen des Mannes will Becker nicht nennen. Grund des Angriffs sei gewesen, dass Becker sich mit einem schwarzen Mithäftling angefreundet hatte. "Das konnte dieser Mann nicht glauben."

Gerettet wird Becker von seinen Mithäftlingen. Zehn Häftlinge hätten dem Mann gesagt: "Entweder Du gehst jetzt raus, oder Du kriegst eine auf die Zwölf.'" Am nächsten Tag entschuldigt sich der Angreifer bei Becker, erzählt er. "Er hat sich zu Boden geworfen und um Vergebung gebeten. Ich hab ihn hochgenommen und umarmt und ihm gesagt, dass ich großen Respekt vor ihm habe." In diesen Momenten sieht man Boris Becker an, dass ihm diese Geschichten nahe gehen. Mit Tränen in den Augen bittet er um eine Pause - die perfekte Möglichkeit für Sat.1, in die Werbung zu gehen.

"Michael Stich hat tolle Worte gefunden"

Auch wenn Boris Becker für seinen Auftritt von Sat.1 fürstlich entlohnt wird - dass die Haftzeit den 55-Jährigen wirklich mitgenommen hat und er sich öffentlich mitteilen will, das nimmt man ihm ab. Mit bebender Stimme erzählt er von Anrufen seiner Fans, besonders habe ihn ein Brief seines ehemaligen Konkurrenten und Doppelpartners Michael Stich gerührt. "Er hat tolle Worte gefunden. Damit habe ich nicht gerechnet", gibt er zu. Auch Jürgen Klopp, Ion Tiriac und Johannes B. Kerner hätten sich sehr um Kontakt bemüht. Dieser Zuspruch habe geholfen, so Becker.

"Die Nächte waren ein Gräuel."

"Die Nächte waren ein Gräuel", erzählt Boris Becker. "Die Geräuschkulisse aus den anderen Zellen - Menschen, die schreien, flehen, die sich beleidigen - kann man sich... wie im Irrenhaus." Hilfreich ist für Becker die Lehre des Stoizismus, erzählt er. Eine Philosphie, die ihm dabei hilft, die Zeit im Gefängnis zu ertragen. Tatsächlich wird Becker nach kurzer Zeit Lehrer dieser Philosphie, gibt einen Kurs im Gefängnis. Außerdem arbeitet er als Fitnesslehrer und unterrichtet Mathematik und Deutsch.

Boris Becker: "Das Gefängnis war gut für mich"

"Ich habe über Jahre Fehler gemacht, falsche Freunde gehabt, war nicht organisiert genug, habe falschen Leuten zugehört, wurde vielleicht faul", gibt sich Becker selbstkritisch. "Während der Zeit im Gefängnis war es die schlimmste Zeit meines Lebens", so Becker. "Aber ich glaube, dieser Gefängnisaufenthalt hat mich zurückgeholt. Ich glaube, das Gefängnis war gut für mich."

Am 12. Dezember erhält Boris Becker die Nachricht, dass er aufgrund von Überbelegung und eines neuen Gesetzes zur Entlastung von Gefängnissen aus der Haft entlassen werden soll. Am 15. Dezember solle er das Gefängnis verlassen. Becker würde dann nach Deutschland abgeschoben werden.

"Das beste Bier meines Lebens"

Seine letzten Stunden im Gefängnis schildert Becker so: "Ich saß ab sechs Uhr in der Früh auf meiner Bettkante und habe gewartet, dass die Zellentür aufgeht. Sie kamen um kurz nach sieben in meine Zelle, da saß ich fertig angezogen auf dem Bett und sagte 'let's go'." Seine mehr als 50 Bücher schenkt er der Gefängnisbibliothek, seine Turnschuhe einem Mithäftling. Dann endet sein Gefängnisaufenthalt nach sieben Monaten.

"Glaube mir, das erste Bier in Freiheit - das war das beste Bier meines Lebens", lacht Boris Becker, der sich gegen Ende noch einmal geläutert gibt. Er glaube, dass er ein besserer Mann als vor der Haft sei, sagt er. Die Zeiten des Geldleihens jedenfalls seien vorbei. Dann endet das Interview mit einem Blick in die Zukunft. Ob er in Deutschland bleiben werde, das wisse Becker noch nicht. "Vielleicht werde ich nach Miami ziehen." Darüber müsse er noch nachdenken - und in einigen Wochen gerne wiederkommen um darüber zu berichten, sagt er schelmisch.