Der Siegeszug von Tennis-Talent Justin Engel beim Rasenturnier in Stuttgart ist beendet: Im Viertelfinale unterlag der 17-Jährige dem Kanadier Félix Auger-Aliassime.

Engel zeigte eine couragierte Leistung, unterlag dem an Nummer vier gesetzten Auger-Aliassime letztlich aber mit 6:7 (3:7), 3:6. In der Runde der letzten vier trifft Kanadier entweder auf Marton Fucsovics (Ungarn) oder Taylor Fritz (USA/Nr. 2).

Erster Satz wird erst im Tiebreak entschieden

Zum Start der Partie vor gut gefüllten Rängen servierte Engel gleich zwei Asse, konnte aber zunächst seinen ersten Aufschlag nicht so durchbringen wie im Achtelfinale gegen Alex Michelsen (USA). Verunsichern ließ sich der Youngster dadurch nicht, fand im Verlauf des ersten Abschnitts zu "alter" Aufschlagstärke zurück und musste sich am Ende in der Stuttgarter Hitze im Tiebreak leistungsgerecht geschlagen geben. Im zweiten Durchlauf beendete Auger-Aliassime mit dem 18. Ass (Engel: sieben) das Match nach 1:38 Stunden und damit das Turnier für den jungen Engel.

Justin Engel kann viel aus Stuttgart mitnehmen

"Félix hat mir mit seinem Aufschlag so einen Druck gemacht, der war so unfassbar gut. Er hat mir wenig Chancen gelassen", sagte Engel nach dem Match: "Aber es hat mir großen Spaß gemacht mit dem Publikum. Und ich nehme mit, dass sich das Training auszahlt und ich mit Topspielern mithalten kann."

In der Weltrangliste auf dem Weg nach oben

Engel muss sich jedoch nicht grämen. Er bestritt auf dem Stuttgarter Weissenhof sein erstes Rasenevent im Profibereich - und schrieb dabei direkt Tennis-Geschichte. Seit Boris Beckers Triumph in Wimbledon vor 40 Jahren war er der jüngste Spieler, der auf diesem Belag ein ATP-Viertelfinale erreicht hat. Vom aktuellen Weltranglistenplatz 281 wird die deutsche Zukunftshoffnung nun deutlich nach oben klettern - trotz des Ausscheidens gegen Félix Auger-Aliassime.