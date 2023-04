Tatjana Maria: In der Welt zu Hause, in Kolumbien erfolgreich

Tatjana Maria aus dem oberschwäbischen Bad Saulgau hat in Bogota ihren dritten WTA-Titel gewonnen. Kolumbien nimmt einen festen Platz im Leben des weltreisenden Familienclans ein.

Ihre erfolgreiche Titelverteidigung feierte Tatjana Maria im Kreise ihrer Liebsten. Die ganze Familie war nach dem finalen Triumph von Bogota auf den Court gekommen: die große Tochter Charlotte im Tennis-Outfit, die kleine Cecilia mit Schnuller im Mund und Marias stolzer Ehemann und Trainer Charles-Edouard.

Die Marias sind ein weltreisender Familienclan, wenn sie einmal länger Station machen, dann in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida. Dort hat die gebürtige Oberschwäbin ihre Basis gefunden. Doch zumindest sportlich fühlt sie sich in Kolumbien wie zu Hause. "Ich denke, wir sollten uns für unser Leben ein Haus in der Nähe kaufen", scherzte Maria nach dem 6:3, 2:6, 6:4 im Endspiel gegen Peyton Stearns (USA).

Zwei Babypausen, drei Titel

Seit mehr als 16 Jahren reist Maria mit der WTA-Tour um die Welt, zwei Babypausen liegen hinter ihr, drei Titel hat sie nun gewonnen. Am Sonntag wiederholte sie ihren Erfolg von 2022 beim Sandplatzturnier in Bogota, zudem gewann sie 2018 auf Mallorca auf Rasen. Die Familie beflügelt Maria (35), die gemeinsamen Reisen sind keine Last, Charlotte (9) hat sich zu einer stabilen Einschlagpartnerin mit eigenen Profi-Ambitionen entwickelt. Im vergangenen Jahr hatte der Clan seine Chefin bis ins Wimbledon-Halbfinale getragen, in dieser Saison tingelt die Familie weiter - auch über kleinere Bühnen.

Jetzt geht's in die alte Heimat zum WTA-Turnier nach Stuttgart

In Indien gewann Maria im Januar ein ITF-Turnier - und deklassierte dabei die Konkurrenz. Auf WTA-Level klappte es nun in Bogota, eine Vase als Trophäe nimmt sie mit nach Hause. Allzu bald wird die jedoch nicht den Weg ins Wohnzimmer der Marias finden. Zunächst geht es in die alte Heimat, zum WTA-Turnier in Stuttgart. Die Familie reist natürlich mit.