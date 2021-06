Felix Auger-Aliassime hat zum zweiten Mal nach 2019 das Endspiel des Rasen-Tennisturniers in Stuttgart erreicht.

Der junge kanadische Tennisprofi Felix Auger-Aliassime hat in Stuttgart die nächste Chance, die Serie seiner Final-Niederlagen zu beenden. Mit einem effizienten Auftritt und dem 6:4, 7:5 gegen den früheren Wimbledon-Halbfinalisten Sam Querrey aus den USA zog der Weltranglisten-21. zum zweiten Mal nach 2019 ins Endspiel des Rasenturniers ein. Am Sonntag (12 Uhr) strebt der 20-Jährige gegen den einstigen US-Open-Gewinner Marin Cilic aus Kroatien oder den klaren österreichischen Außenseiter Jurij Rodionov seinen ersten ATP-Titel an.

"Es war eine großartige Leistung"

"Es ist eine großartige Geschichte mit mir und Stuttgart. Ich hoffe, dass ich einen Schritt weiter gehen kann als vor zwei Jahren", sagte Auger-Aliassime, nachdem er nach 78 Minuten seinen ersten Matchball verwandelt hatte: "Es war eine großartige Leistung. Es war sicherlich das beste Match von mir in dieser Woche."

Sieben Mal stand Auger-Aliassime in seiner noch jungen Tennis-Karriere schon im Endspiel, sieben Mal verlor er. 2019 musste er in Stuttgart dem Italiener Matteo Berrettini den Titel überlassen. Im vergangenen Herbst in Köln blieb er im Endspiel gegen den deutschen Topspieler Alexander Zverev weitestgehend chancenlos.

Auger-Aliassime schlägt eiskalt zu

Zwei Jahre nach seiner ersten Teilnahme in Stuttgart war Auger-Aliassime diesmal als einziger der gesetzten Tennisprofis ins Halbfinale eingezogen. Und an diesem mit rund 25 Grad sonnig warmen, aber auch windigen Samstag war der 20-Jährige vor allem besonders konsequent und effizient. Zwei Breakchancen ließ der US-Amerikaner Querrey, der 2017 ins Halbfinale und zwei weitere Male ins Viertelfinale von Wimbledon eingezogen war, zu. Beide nutzte Auger-Aliassime in entscheidenden Momenten. Die erste Breakchance bei 5:4 war gleichbedeutend mit dem Satzball, die zweite bei 6:5 im zweiten Satz brachte dem Kanadier den Matchball. 40:0 hatte der 33-jährige Querrey in seinem Aufschlagspiel vorn gelegen, es lief auf einen Tiebreak hinaus. Dann gewann Auger-Aliassime fünf Punkte nacheinander.

Von den anfangs fünf deutschen Teilnehmern hatte es keiner bis ins Viertelfinale des mit 618.735 Euro dotierten Turniers geschafft. 2020 war die Veranstaltung aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgefallen. Diesmal dürfen täglich maximal 500 Besucher auf die Anlage - und parallel spielten in der zweiten Woche der French Open die Besten der Branche um Grand-Slam-Ehren.