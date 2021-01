Bei Grand-Slam-Turnieren ist Dominik Koepfer mittlerweile Stammgast, nun peilt er den nächsten Karrieresprung an. Der Schwarzwälder will unter die Top 50 der Welt - und bald auch mal einen Titel feiern.

Den mit Abstand härtesten Tag seiner Vorbereitung verbrachte Dominik Koepfer weit draußen auf dem Meer. Sein Trainer Rhyne Williams packte den deutschen Tennisprofi ein und nahm ihn vor der Küste Floridas mit zum Fischen - ein zwölfstündiges Abenteuer mit "einmaligen" Erfahrungen, die der Schwarzwälder nicht so schnell vergessen wird. "Ich bin vom Boot runter und habe mich immer noch gefühlt, als ob ich auf dem Boot drauf wäre", erzählte Koepfer im Gespräch mit dem "SID": "Ich konnte nicht schlafen, hatte Schwindel und echt Schwierigkeiten, in der Nacht zur Ruhe zu kommen."

Doch die außergewöhnliche Maßnahme erfüllte ihren Zweck: Der in Furtwangen geborene 26-Jährige betrat Terrain, das ihm zuvor verborgen geblieben war und wurde mit zwei Prachtexemplaren belohnt. Auch auf dem Tennisplatz will er in der neuen Saison seinen Horizont erweitern. "Die Zielsetzung ist jetzt erstmal, unter die Top 50 zu kommen. Es wird das erste Jahr, in dem ich nur ATP-Turniere spielen werde", sagte Koepfer, der aktuell auf Rang 68 geführt wird. 2021 sieht er als "große Chance, einen weiteren Sprung nach vorne zu machen" - am liebsten natürlich direkt mit erfolgreichen Australian Open (ab 8. Februar).

Potenzial von Koepfer blitzte schon auf

Sein großes Potenzial hat Koepfer, der seit vier Jahren in Tampa/Florida lebt, schon öfter aufblitzen lassen. Im Sommer 2019 etwa, als er mit einer Wildcard in Wimbledon die zweite Runde erreicht hatte. Kurz darauf stürmte er bei den US Open als Qualifikant völlig überraschend sogar ins Achtelfinale. Und im vergangenen Jahr war beim Masters-Turnier in Rom erst im Viertelfinale gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic Schluss - inklusive eines Satzgewinns für Koepfer.

In der neuen Saison gehe es nun darum, "nicht nur ein, zwei gute Turniere im Jahr zu spielen, sondern wirklich mehrere Wochen hintereinander mit den Topleuten mithalten zu können", sagte Koepfer: "Was wichtig ist, ist der Glaube, dass ich mit denen mithalten und sie auch schlagen kann." Und dieser Glaube, fügte er selbstbewusst hinzu, "wächst auf jeden Fall".

Freiburg-Fan mit Spitzname "Pitbull"

Schon jetzt ist der leidenschaftliche Fan der Fußballer des SC Freiburg, der wegen seiner emotionalen und kämpferischen Art seit der Jugend den Spitznamen "Pitbull" trägt, hinter Alexander Zverev (ATP-7.) und Jan-Lennard Struff (ATP-37.) drittbester Deutscher im Ranking. Als Belohnung für den rasanten Aufstieg gab es bereits zwei Nominierungen für das deutsche Davis-Cup-Team.

Doch das soll erst der Anfang sein. Denn Koepfer verfolgt auch den großen Traum, "irgendwann mal einen ATP-Titel zu holen", wie er erzählte: "Ob es jetzt dieses Jahr schon klappt, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eines meiner Ziele."