Erstmals in ihrer Karriere steht Tennisspielerin Laura Siegemund aus Metzingen im Doppel-Halbfinale beim einem Grand-Slam-Turnier. Die US Open sind aber keine reine Erfolgsgeschichte. SWR Sport sprach aktuell mit Laura Siegemund.

SWR Sport: Erfolg ist nicht immer ganz leicht. Die Halbfinal-Teilnahme an der Seite von Vera Swonarewa bei den US Open bringt Tennis-Spielerin Laura Siegemund in Termin-Not. Am WTA-Turnier in der kommenden Woche in Istanbul wird sie nicht wie geplant mitspielen können. Ist das wirklich schlimm?

Laura Siegemund: Ja klar, bringt es mich in gewisser Weise in Terminnot für das nächste Turnier. Aber man spielt ja, um zu gewinnen und nicht, um rechtzeitig beim nächsten Turnier zu sein. Ich bin froh, dass ich hier in New York lange dabei bin und hoffentlich noch weiterkomme. Und um das nächste Turnier kümmere ich mich dann, wenn es soweit ist.

SWR Sport: Wie bitter ist es, so erfolgreich aktuell zu sein und zum ersten Mal im Doppel, im Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier zu stehen und die Fans jubeln einem nicht zu?

Laura Siegemund: Natürlich macht es viel mehr Spaß mit Zuschauern zu spielen. Ich habe jetzt auch einmal mehr festgestellt, das ist ein großer Grund, warum ich Tennis spiele und es liebe, weil einfach die Fans eine super Stimmung machen. Weil man das Adrenalin dann richtig spürt und auch belohnt wird für seine guten Aktionen und seine guten Matches, mit dem Applaus. Und das fehlt eben komplett. Da muss ich ganz klar sagen, da macht es im Moment nicht ganz so viel Spaß. Trotzdem bin ich dankbar, dass ich überhaupt spielen darf, wenn auch nicht unter ganz so charmanten Bedingungen. Ich freue mich aber auch wieder riesig, wenn irgendwann wieder Fans zugelassen sind, weil das einfach viel mehr Bock macht.

SWR Sport: Alle bei den US Open, von Spielenden, über Schiedsrichtern bis hin zu Ballkindern sollen sich abgeschottet in einer Blase bewegen. Geht das überhaupt? Denn einen positiven Corona-Fall gab es ja trotzdem. Und es wird auch von einer "Fake-Bubble" gesprochen.

Laura Siegemund: Ich glaube, dass es schwierig ist eine wirklich echte Blase zu gestalten. Es gibt sicher Leute, die nach Hause dürfen, wie Hotelangestellte, die über Nacht dann eben nicht in der Bubble bleiben. Und das sind dann Sachen, worüber sich einige beschweren. Ich habe auch gehört, im zweiten Spieler-Hotel hätten auch normale Gäste gewohnt. Es ist einfach schwierig eine ganz geschlossene Veranstaltung zu machen, wie es etwa die Basketball-Liga NBA in Disney World geschafft hat. Es ist im Tennis sicher noch schwieriger. Ich denke trotzdem, dass sie hier einen relativ guten Job gemacht haben und sehr streng waren, die Bubble sauber zu halten.

SWR Sport: IOC-Vizepräsident Coates kündigte an, dass die Olympischen Spiele 2021 auf jeden Fall ausgetragen werden. Ob mit oder ohne COVID-19. Mit der Erfahrung aus New York - wie realistisch ist das?

Laura Siegemund: Was die Olympischen Spiele im nächsten Jahr angeht: ich denke, wir sehen jetzt schon einige positive Beispiele, dass es funktionieren kann, solche Sportgroßveranstaltungen, trotz der COVID-19-Regelungen, durchzuführen. Klar, Olympische Spiele sind dann auch von der Dimension her sicher nochmal etwas anderes. Ob sie auf jeden Fall durchgeführt werden können, das weiß ich nicht. Aber wir haben schon gesehen, dass es in die richtige Richtung geht mit Hilfe von Blasen und strengen Regelungen. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn Olympia stattfindet. Ich habe auch Chancen mich zu qualifizieren. Deshalb hoffe ich, dass sich die Situation bis dahin entweder so deutlich gebessert hat oder dass einfach Lösungen gefunden werden die Spiele auf die Beine zu stellen.