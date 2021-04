Tennis-Profi Laura Siegemund aus Metzingen freut sich auf den Porsche Grand Prix in Stuttgart - auch wenn die Fans ihr fehlen werden.

"Wir spielen ja jetzt schon ein Dreivierteljahr ohne Fans und es ist wirklich nicht einfach. Es macht nicht mehr so Bock wie davor", sagte Siegemund. "Es fehlt total die Atmosphäre. In einem späteren Stadium meiner Karriere spiele ich ja auch, weil ich es genießen will. Natürlich spielen die Leistungen eine Rolle. Ich bin Entertainerin und will den Leuten zeigen, was ich kann - mit guten Leistungen."

Siegemunds Triumph vor vier Jahren

Beim Porsche Grand Prix in Stuttgart vermisse sie die Fans noch mehr als anderswo. "Die Stimmung hier ist, wenn ich an die Jahre 2016 und 2017 zurückdenke, gerade für die deutschen Spielerinnen einfach gigantisch", so Siegemund.

Die 33-Jährige hatte das Turnier 2017 überraschend für sich entschieden. Im Finale hatte sie damals die Französin Kristina Mladenovic in drei Sätzen bezwungen.

Das Gefühl, vom Publikum getragen zu werden, werde ihr sehr fehlen, so Siegemund. "Es wird sehr leise sein in der Halle. Das ist natürlich schade."

Turnier in Stuttgart ist topbesetzt

Dennoch bleibt das Turnier in Stuttgart ein Highlight des Jahres. Das Feld der Starterinnen hat dabei durchaus Grand-Slam-Potenzial: 15 der besten 20 Spielerinnen der Welt schlagen in Stuttgart auf.

Mit dabei sind neben Siegemund (erste Runde gegen Mona Barthel) zwei weitere deutsche Top-Athletinnen: Angelique Kerber (gegen Ekaterine Gorgodze) und Andrea Petkovic (gegen Maria Sakkari).