Tatjana Maria träumt vom Turniersieg, Tochter Charlotte vom Riesenrad

Am Samstag beginnt auf dem Stuttgarter Wasen das Frühlingsfest. Hat mit Tennis eigentlich nichts zu tun - aber für Tatjana Maria schon.

Seit über zehn Tagen fährt die Familie Maria fast täglich auf dem Weg zur Tennishalle am Cannstatter Wasen vorbei. Dort laufen die letzten Vorbereitungen für das Frühlingsfest. Bunt und blinkend sind Riesenrad, Riesen-Achterbahn, die Riesen-Schiffschaukel und Riesen-Bierzelte längst aufgebaut. "Wir dachten die ganze Zeit schon, dass es so geschlossen aussieht", erzählt Tatjana Maria nach ihrem Achtelfinaleinzug. Obwohl sie Schwäbin ist, gab es aus dem rund 120 Kilometer entfernten Bad Saulgau nie einen Schulausflug zum Wasen.

Als die zweifache Mutter im Gespräch mit SWR Sport erfährt, dass es ab Samstag auf dem Cannstatter Wasen, quasi direkt gegenüber der Tennishalle, losgeht, kommt sofort Tochter Charlotte (9) ins Spiel: "Die wird sich freuen, das zu hören", sagt Maria und muss lachen, denn sie weiß auch: "Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Druck, jetzt will sie dableiben bis Samstag."

Der Traum vom Sieg beim Heimturnier

Die Zusatzmotivation von Tochter Charlotte hätte Tatjana Maria sicher nicht gebraucht. In Stuttgart dabei zu sein, ist Antrieb genug. Hier hat sie vier Jahre lang gelebt und trainiert, bevor sie nach Palm Beach gezogen ist. Hier wird sie von ihrer Mutter und den beiden Brüdern von der Tribüne aus angefeuert. Der erste Erfolg: Sie steht mit 35 Jahren erstmals in Stuttgart im Achtelfinale. "Natürlich wäre es ein Traum, hier zu gewinnen", sagt Maria auf ihre Ambition angesprochen. "Aber ich spiele jetzt gegen Caroline Garcia, die ist Top 5 in der Welt und hat das Masters letztes Jahr gewonnen", bringt sie die Herausforderung auf den Punkt. "Es ist also noch ein langer Weg ins Finale, aber natürlich bin ich immer positiv!"

Das letzte Match gegen die Französin Garcia ist lange her, aber die Deutsche erinnert sich sofort an 2015, wie eng es damals war: "6:7 habe ich im dritten Satz im Tiebreak verloren." Diesmal soll auch das Publikum in ihrer Heimat sie zum Sieg pushen.

Traumerfüller Charles-Édouard?

Auch Marias Mann ist ein wichtiger Faktor am Platz. Als ihr Trainer darf er in Stuttgart aktiv coachen, mit Worten und Handzeichen. "Ich vertraue meinem Mann zu 100 Prozent, mir hilft das sehr", sagt Maria über die Mitarbeit ihres Mannes Charles-Édouard, der seine Frau übrigens in seiner Muttersprache Französisch aus der Box heraus unterstützt. Pflichtbewusst als Ehemann, aber auch als Papa: für den Titeltraum seiner Tatjana und den Wasen-Besuch von Tochter Charlotte.