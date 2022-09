Der Tag, als Rainer Schüttler Roger Federer besiegte

An der Seite von Rafael Nadal geht die große und erfolgreiche Karriere von Roger Federer zu Ende. Der frühere deutsche Daviscup-Spieler Rainer Schüttler erinnert sich im SWR Sport Interview an ein ganz besonders Match gegen den Schweizer.

Es war 2002, beim Turnier in Dubai. Damals gelang Rainer Schüttler mit 6:3 und 6:1 ein souveräner Zweisatzsieg gegen Roger Federer. 20 Jahre später relativiert der heute 46-jährige Schüttler den Erfolg im Gespräch mit SWR Sport: "Natürlich erinnere ich mich noch, es war eine große Überraschung. Aber man muss sagen, Roger hatte damals nicht seinen besten Tag erwischt." Von diesen besten Tagen sollten aber bis heute noch sehr viele folgen. 103 Turniersiege, der Schweizer gewann achtmal in Wimbledon - immer noch Rekord - sechsmal die Australian Open, fünfmal die US Open und triumphierte einmal bei den French Open. Nicht nur für Rainer Schüttler spielte Federer Tennis in absoluter Perfektion.

Elegant und geschmeidig auf dem Platz

"Wie er gespielt hat, wie er sich bewegt hat, so geschmeidig und elegant, das ist schon faszinierend", lobt Rainer Schüttler den Schweizer. "Eine unglaubliche Karriere. Es macht immer Spaß, ihn spielen zu sehen oder Videos von früher zu sehen, er spielt fast wie auf dem Schachbrett", lobt Schüttler aber nicht nur Federers Leistungen auf dem Court. "Er hat ein perfektes Image ohne Skandale, eine unglaubliche Karriere. Er ist auch sehr umgänglich und lustig. Ein sehr angenehmer Typ", sagt Schüttler, der in der Schweiz zusammen mit seiner Familie nur zehn Autominuten von Roger Federer entfernt wohnt.

Audio-Tipp: Das Karriereende von Roger Federer sowie das Interview mit Rainer Schüttler sind Thema in SWR1 Stadion - am Samstag, ab 14:00 Uhr.

Training vor dem letzten Match: Roger Federer (re) an der Seite von Rafael Nadal IMAGO Imago/ Action Plus

Abschied an der Seite von Rafael Nadal

Während Roger Federer jetzt im Alter von 41 Jahren seine Karriere beendet, bestritt der fünf Jahre ältere Rainer Schüttler sein letztes Match vor exakt zehn Jahren. Auf die Frage, ob der Schweizer, auch wegen den zuletzt häufiger aufgetretenen Verletzungen, den Rücktritt vielleicht zulange hinausgezögert hat, sagt Schüttler: "Das denke ich nicht. Verletzungen kommen in einer Sportlerkarriere immer vor. Das ist völlig ok. Und der Rücktritt jetzt ist ja auch schon wieder perfekt initiiert. Er feiert seinen Abschied beim von ihm mit organisierten Turnier, dem Laver Cup, und alle Spitzenspieler sind mit dabei." Im letzten Match seiner Karriere trifft Roger Federer in London an der Seite von Rafael Nadal auf das US-Duo Jack Sock und Frances Tiafoe.