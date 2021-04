Top-Favoritin Ashleigh Barty hat den Tennis Grand Prix in Stuttgart gewonnen. Die australische Weltranglisten-Erste besiegte im Finale Aryna Sabalenka aus Belarus.

Die Topgesetzte Ashleigh Barty hat das Tennis-Turnier bei ihrem Debüt in Stuttgart gewonnen. Die Weltranglisten-Erste aus Australien setzte sich im Endspiel am Sonntag gegen die an Position fünf gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus mit 3:6, 6:0, 6:3 durch. Damit kürte sich Barty zur Nachfolgerin von 2019-Siegerin Petra Kvitova aus Tschechien und erhielt ein Preisgeld von knapp 55 000 Euro sowie ein Auto des Titelsponsors. Begünstigt wurde Barty von einer Verletzung Sabalenkas, die während des zweiten Satzes für eine lange Pause in den Katakomben verschwinden musste und mit einem Verband am Oberschenkel auf den Platz zurückkehrte.

2020 war das Turnier aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgefallen. Von anfangs acht Deutschen hatte es keine bis ins Viertelfinale der mit 456.073 Euro dotierten und hochklassig besetzten Sandplatz-Veranstaltung geschafft. Die zweimalige Stuttgart-Siegerin Angelique Kerber war im Achtelfinale ausgeschieden.