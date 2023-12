Lange verletzte Nastasja Schunk ist deutsche Tennismeisterin

Lange Zeit konnte Nastasja Schunk aus Altrip (Rhein-Pfalz-Kreis) wegen einer Schulterverletzung kein Tennis spielen. Nun meldet sie sich mit einem Titel zurück.

Die lange Zeit verletzte Nastasja Schunk hat sich bei den deutschen Tennis-Meisterschaften den Titel bei den Damen gesichert. Die 20-Jährige setzte sich am Sonntag in Biberach im Finale gegen Stephanie Wagner klar mit 6:3, 6:2 durch.

Verletzung nach Erfolgen bei French Open und in Wimbledon

Die gebürtige Mainzerin Schunk stand 2022 bei den French Open und in Wimbledon erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier im Hauptfeld und hatte sich in der Weltrangliste unter die Top 150 gespielt. Danach wurde sie allerdings von einer hartnäckigen Schulterverletzung gestoppt und musste operiert werden. Nach einem Jahr Pause hatte sie erst im Oktober ihr Comeback gegeben. In Biberach hatte Schunk sich im Halbfinale gegen die an Nummer eins gesetzte Noma Noha Akugue in drei Sätzen durchgesetzt.