per Mail teilen

Was ein Moment: Der 17-jähriger Boris Becker aus Leimen gewinnt das bedeutendste Tennisturnier der Welt und stellte damit nicht nur sein eigenes Leben auf den Kopf.

Es gibt sie: Diese einen Momente, die ein Sportlerleben für immer verändern. Momente, die sich in das kollektive Gedächtnis einer ganzen Nation eingebrannt haben. Augenblicke für die sportliche Ewigkeit. Einen solchen "Magic Moment" gab es am 7. Juli 1985 in Wimbledon.

Aufschlag zum Triumph

Es ist ein schwülwarmer Sommertag in Wimbledon, als sich Boris Becker auf den letzten Aufschlag vorbereitet. Kevin Curren steht ihm gegenüber. Becker wirft den Tennisball hoch, schlägt auf und dann ist er da, der Moment für die sportliche Ewigkeit. Game, set, match Becker: 6:3, 6:7, 7:6, 6:4.

"Hätte auf Becker keinen Cent gewettet"

Volker Kottkamp, Tennisreporter der ARD, war damals hautnah dabei und erinnert sich: "Ich hätte auf Becker keinen Cent gewettet, weil ich ihm keine Chance gegeben habe bei einem Turnier, wo damals ja Edberg, Connors, McEnroe, alle noch mit dabei waren."

Auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport wird der "Magic Moment" des Boris Becker nochmal lebendig. Kottkamp erklärt, warum Beckers Triumph immer wieder am seidenen Faden hing.

Hier geht's zum kompletten Film!