Lehecka zu präzise für Jan-Lennard Struff

Der frühere Finalist Jan-Lennard Struff ist beim Rasenturnier in Stuttgart raus. Topfavorit Alexander Zverev und Talent Justin Engel verbleiben als deutsche Teilnehmer.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist in Stuttgart der erhoffte nächste Schritt aus der Ergebniskrise misslungen. Nach einem in dieser Saison seltenen Auftaktsieg verpasste der Finalist von 2023 im Achtelfinale des Stuttgarter Weissenhof-Turniers eine Überraschung. Der deutsche Tennisprofi unterlag dem Tschechen Jiri Lehecka am frühen Mittwochabend 4:6, 5:7 und verpasste den Einzug ins Viertelfinale. Dort spielt nun Lehecka gegen den US-Amerikaner Ben Shelton. Shelton gewann 7:6 (7:4), 7:5 gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert.

Der US-Amerikaner Ben Shelton beim ATP-Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof. IMAGO IMAGO / pepphoto

Struff spielte solide, kassierte aber pro Satz ein Break und fand selbst kein Mittel gegen die wuchtigen Aufschläge Leheckas. Der Tscheche nutzte seinen ersten Matchball - bezeichnenderweise mit einem weiteren starken Aufschlag. Struffs Return landete im Aus.

Guter Start für Zverev-Konkurrent Taylor Fritz

Für Alexander Zverev beginnt das Tennisturnier in Stuttgart erst am Donnerstag. Seine zwei vermeintlich größten Konkurrenten bleiben im Rennen. Mitfavorit Taylor Fritz steht beim Tennisturnier in Stuttgart im Viertelfinale. Der amerikanische Top-Ten-Spieler setzte sich mit 6:3, 7:6 (8:6) gegen den Franzosen Quentin Halys durch und löste damit nach einem Freilos seine Auftaktaufgabe. In der Runde der besten Acht des Rasenevents bekommt es Fritz nun mit dem Ungarn Marton Fucsovics zu tun, der in der ersten Runde den Karlsruher Yannick Hanfmann besiegt hatte.

Zverev startet am Donnerstag

Fritz, an Position zwei gesetzt, ist ein Angstgegner des Hamburgers Alexander Zverev. Die beiden könnten allerdings erst im Endspiel aufeinandertreffen. Der topgesetzte Zverev startet am Donnerstag gegen den Franzosen Corentin Moutet in seine Rasen-Saison und Wimbledon-Vorbereitung.