US Open: Laura Siegemund denkt noch nicht an Doppel-Titel

Laura Siegemund aus Metzingen hat im Doppel das Viertelfinale der US Open erreicht. Über einen möglichen zweiten Doppel-Titel bei den US Open will sie noch nicht nachdenken.

"Es geht jetzt darum, im Moment zu bleiben und nicht schon zum nächsten Match zu springen, zum Halbfinale oder Finale", sagte die 34 Jahre alte Tennisspielerin gegenüber dem "SID" am Tag nach dem Viertelfinaleinzug mit ihrer Partnerin Wera Swonarewa. Die Gegnerinnen in der Runde der letzten acht werden erst am Montag ermittelt. 2020 holte Siegemund im Doppel den Titel Das Duo hatte das Turnier 2020 gewonnen. Für Siegemund war es inklusive Mixed der zweite und bislang letzte Grand-Slam-Titel. Swonarewa, die am Donnerstag 39 Jahre alt wird, steht bei sechs Triumphen - schon vor 19 Jahren hatte sie bei den US Open im gemischten Doppel gesiegt. "Wir haben genauso Chancen wie alle anderen auch", sagte Siegemund, die mit Swonarewa am Sonntag 6:4, 6:4 gegen das US-Duo Robin Montgomery/Clervie Ngounoue gewonnen hatte: "Du musst schwierige Situationen lösen, mit Herz und Seele im Moment sein und das gut spielen. Wenn du das immer schaffst, dann kannst du auch so ein Turnier gewinnen."