Das wichtigste deutsche Damen-Tennisturnier in Stuttgart fällt aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus. Gestartet wäre das Heimturnier von der Stuttgarterin Laura Siegemund an diesem Montag - jetzt heißt es für sie Training unter der Sonne Floridas.

Es scheint idyllisch: Die Sonne scheint, blauer Himmel und die Stuttgarterin Laura Siegemund spielt fleißig Bälle über das Netz. Etwas, wovon viele Profitennisspielerinnen während der Corona-Krise nur träumen können. "Ich habe Kontakt zu den Fed-Cup-Mädels, die sitzen zu Hause und machen Bauch, Beine Po und dürfen nicht raus. Das ist schon was anderes hier."

Gemeinsam mit Ihrem Freund Antonio trainiert Siegemund auf einem privaten Tennisplatz einer befreundeten Familie in Florida. "Wir können dort 'One on One' unser Training ganz normal weiter machen, ohne dass wir jetzt in Kontakt mit anderen Leuten sein müssen. Selbst mit der Familie, man winkt sich von weitem und schwätzt mit Sicherheitsabstand", sagt Siegemund im Gespräch mit SWR Sport. "Wir können hier ganz normal trainieren."

Laura Siegemund ist sich bewusst, dass sie in Florida bevorzugt leben und trainieren kann. "Ich bin hier in einer deutlich besseren Situation", erklärt die 32-Jährige. "Ich habe es bewusst gewählt, weil ich es vermutet hatte". Siegemunds Freund Antonio ist Italiener, daher waren beide schon sehr früh mit der Coronakrise konfrontiert worden.

Siegemund trainiert in einer vermeintlichen Idylle, doch das kann auch trügerisch sein. "Da ertappe ich mich dabei, dass ich denke 'haja, hier ist es nicht so schlimm, wir sind hier auch nicht in einem Hotspot und so'. Da versuche ich es, wenn ich mich dabei ertappe, gerade zu rücken und zu sagen: 'Mädel, pass wirklich auf. Achte penibel da drauf und nimm es nicht auf die leichte Schulter.'"

Bislang pausiert die WTA noch bis zum 2. Mai, wie es danach weitergeht steht noch nicht fest. Fest steht jedoch, dass das WTA Turnier in Stuttgart im kommenden Jahr stattfinden wird. "Unser Fokus gilt ab sofort dem Porsche Tennis Grand Prix 2021", sagte Turnierdirektor Markus Günthardt. Für das WTA-Turnier hatten Topspielerinnen wie Angelique Kerber (Kiel), Julia Görges (Bad Oldesloe), Simona Halep (Rumänien), Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin (USA) sowie Vorjahressiegerin Petra Kvitova und Karolina Pliskova (beide Tschechien) zugesagt.