Nach fünf Monaten ohne internationales Tennis konnte Laura Siegemund in Italien endlich wieder Spielpraxis auf WTA-Niveau sammeln. Welche Lehren zieht sie für die Ende August beginnenden US Open?

Palermo. In der Stadt an der Nordküste Siziliens läuft derzeit ein Turnier der Women's Tennis Association (WTA). Endlich wieder Tennis – Laura Siegemund unterlag zwar schon im Achtelfinale der Estin Anett Kontaveit 6:3, 2:6, 2:6. Dennoch ist sie glücklich, dass es nach der Corona-Pause wieder mit internationalem Tennis losgeht. "Ich bin froh, dass das Turnier stattfindet, auch wenn es eine ganz andere Turnier-Atmosphäre als vor Corona ist", sagt die 32-Jährige im Interview mit SWR Sport.

Ein gewöhnliches Tennisturnier ist es für die in der Nähe von Stuttgart geborene Sportlerin nicht. Corona-Tests bei der Anreise, Buchen von Physiotherapie auf dem Gelände, kaum Möglichkeit, Begleitpersonen mitzubringen. Auch für die Zuschauer gibt es strenge Hygiene-Regeln: Fieber-Messen beim Einlass, konstantes Masken-Tragen und fest zugewiesene Sitzplätze. Siegemund ordnet die Maßnahmen positiv ein: "Es hat gut funktioniert und gibt einem ein Gefühl von mehr Sicherheit."

US Open sollen am 31. August starten

Corona-bedingte Absagen von prominenten Spielerinnen und Spielern wie Julia Görges (Deutschland), Nick Kyrgios (Australien) und Rafael Nadal (Spanien) sorgen für immer mehr Kritik am geplanten Start der US Open Ende August. Laura Siegemund hat sich aber auf die Saison nach eigener Aussage gut vorbereitet und möchte diese nicht vorzeitig beenden. Sicherheitsbedenken seien zwar da, aber sie würde zum jetzigen Zeitpunkt "das Risiko in Kauf nehmen und in die USA fliegen."

Siegemund: "Muss auch mein Geld verdienen"

Während viele Arbeitnehmer in Kurzarbeit sind, müssen Profisportler ebenfalls ihre Einnahmen sichern. Auch das ist für Laura Siegemund ein Grund, am Turnier in den USA teilzunehmen. "Ich habe stetige Ausgaben für mein Training und mein Team", erklärt die studierte Psychologin. Die weiteren deutschen Tennisdamen seien geteilter Meinung, was die Teilnahme bei den US Open angeht. Neben Siegemund wird nach aktuellem Stand auch Anna-Lena Friedsam in den USA dabei sein. Letztendlich "muss das jeder für sich entscheiden. Auch abhängig davon, wie es finanziell und gesundheitlich aussieht."