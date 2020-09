Die schwäbische Tennisspielerin Laura Siegemund hat im Doppel-Wettbewerb der US Open das Halbfinale erreicht. Mit ihrer Partnerin Vera Swonarewa trifft sie dort auf ein russisches Duo.

Die 32 Jahre alte Siegemund gewann das Viertelfinale am Sonntag in New York mit ihrer russischen Doppelpartnerin Vera Swonarewa 6:4, 7:6 (7:1) gegen Elise Mertens und Aryna Sabalenka aus Belgien und Weißrussland. Nach dem Spiel freute sich die Fed-Cup-Spielerin auf Instagram über ihren Erfolg mit ihrer Partnerin Swonarewa.

Siegemund und Swonarewa sind bei dem Grand-Slam-Turnier ungesetzt, ihre Gegnerinnen waren die Nummer zwei der Setzliste.

Halbfinale am Mittwoch gegen zwei Russinnen

Im Halbfinale trifft das Duo auf die ebenfalls ungesetzte russische Paarung Anna Blinkowa und Veronika Kudermetowa. Durch ihren Erfolg wird Siegemund nicht wie geplant im Einzel an dem am Montag startenden WTA-Turnier in Istanbul teilnehmen können. Im Einzel-Wettbewerb der US Open war Siegemund bereits in der ersten Runde ausgeschieden.