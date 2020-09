Laura Siegemund aus Metzingen steht mit ihrer Doppelpartnerin Vera Swonarewa im Finale der US Open. Das Duo musste im Halbfinale über drei umkämpfte Sätze gehen.

Mit dem Finaleinzug im Doppel hat die schwäbische Tennisspielerin Laura Siegemund für eine große Überraschung bei den US Open gesorgt. Die 32 Jahre alte Fed-Cup-Spielerin gewann das Halbfinale am Dienstag in New York mit ihrer russischen Doppelpartnerin Vera Swonarewa 5:7, 6:3, 7:5 gegen das russische Duo Anna Blinkowa und Veronika Kudermetowa. Damit zieht Laura Siegemund erstmals in ihrer Karriere ins Endspiel eines Grand-Slam-Turniers ein.

Siegemund hatte von Beginn an Probleme mit ihrem ersten Aufschlag und kassierte im ersten Satz das Rebreak zum 4:4 und das Break zum Satzverlust. Im dritten Satz kamen Siegemund und Swonarewa dann über den Kampf zum Erfolg, selbst nach einem Break steckten sie nicht auf und buchten schließlich das heißersehnte Finalticket.

Finale am Freitag

Im Finale am Freitag treffen Siegemund und Swonarewa auf Asia Muhammad/Taylor Townsend aus den USA oder auf das an drei gesetzte amerikanisch-chinesische Duo Nicole Melichar/Xu Yifan. Siegemund und Swonarewa sind nicht gesetzt. Die 36 Jahre alte Russin stand 2010 zweimal in einem Grand-Slam-Endspiel im Einzel. Im Doppel gewann sie 2012 die Australian Open und 2006 die US Open.

Im Einzel des ersten Grand-Slam-Turniers nach der Coronavirus-Pause war Laura Siegemund in der ersten Runde ausgeschieden.

Leseempfehlung: Laura Siegemund im exklusiven Gespräch mit SWR Sport