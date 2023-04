per Mail teilen

Die besten Tennisspielerinnen der Welt kommen aus Polen, Tunesien, den USA oder Griechenland - und nicht aus Deutschland. Ist das deutsche Frauentennis in der Krise?

Das waren noch Zeiten. Steffi Graf beherrschte von Mitte der 80er bis Mitte der 90er Jahre das Damentennis. 377 Wochen die Nummer eins der Welt. 22 Grand Slam Siege. In ihrem Schatten - aber dennoch sehr erfolgreich - Anke Huber. Sie schaffte es auf Rang vier der Weltrangliste. Von solchen Platzierungen sind die deutschen Damen Aktuell weit entfernt. Deutschlands Nummer 1 Jule Niemeier zum Beispiel steht im Moment auf Rang 65.

Tajana Maria sieht keine Krise im Frauentennis

Einen ganz besonderen Profiweg hat Tatjana Maria eingeschlagen. Sie reist mit Mann und zwei Kindern um die Welt. Glücklich, entspannt und immer zusammen: Tatjana Maria und ihre Familie. Gemeinsam von Turnier zu Turnier, von Kontinent zu Kontinent. Tatjana Maria ist die Mama im Weltklasse-Frauentennis.

Ihr Mann Charles ist gleichzeitig ihr Trainer - und das mit Erfolg. Die 35-Jährige erreichte 2022 das Halbfinale von Wimbledon. In der vergangenen Woche gewann sie das WTA Turnier in Bogota. Eine Krise im deutschen Damentennis sieht sie nicht. "Ich habe das ehrlich gesagt nie als Krise empfunden", sagt Maria. "Ich denke, dass die Mädels alle super sind und jede einzelne ihren Weg noch gehen wird. Und wir werden in naher Zukunft auch alle weiter vorne stehen."

Wo bleibt in Deutschland der hochkarätige Tennis-Nachwuchs?

Die Top Ten der Weltrangliste der Frauen bestehen zur Zeit aus Spielerinnen aus Polen, Tunesien, den USA oder Griechenland. Die letzte Deutsche, die es bis ganz nach oben schaffte, war Angelique Kerber. Sie ist mittlerweile ebenfalls Mutter. Eine Rückkehr in den Tenniszirkus schließt sie nicht aus. Aber wo bleibt der Tennisnachwuchs?

"Man kann nicht immer auf diesem hohen Niveau weitere Spielerinnen haben", sagt Bundestrainerin Barbara Rittner. "Das hat nichts damit zu tun, dass da eine schlechte Einstellung ist oder schlecht trainiert wird. Es ist eben wellenförmig." Die Konkurrenz sei weltweit groß, deshalb müsse man Geduld haben und "kleine Downphasen überwinden".

Vielleicht sorgt ja schon Tatjana Maria für den nötigen Nachwuchs. Ihre Tochter Charlotte, acht Jahre alt, zeigt großes Talent.