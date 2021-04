per Mail teilen

Lockerer Aufgalopp für Angelique Kerber: Deutschlands beste Tennisspielerin hat beim WTA-Turnier in Stuttgart einen erfolgreichen Auftakt hingelegt.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin gewann am Mittwoch ihr Erstrundenmatch gegen die Georgierin Jekaterine Gorgodse 6:2, 6:2. Im Achtelfinale bekommt es Kerber, die 2015 und 2016 in Stuttgart den Titel gewonnen hatte, mit der an Position vier gesetzten Ukrainerin Jelina Switolina zu tun.

Kerber verwandelte zweiten Matchball

Kerber bestreitet in Schwaben den Auftakt in ihre Sandplatzsaison, auch will sie ihren enttäuschenden Saisonstart vergessen machen. Nach 1:12 Stunden verwandelte sie gegen Lucky Loser Gorgodse ihren zweiten Matchball und feierte im zehnten Match der Saison den erst fünften Sieg.

Erstrunden-Aus für Petkovic und Schunk beim Turnier in Stuttgart

Tamara Korpatsch musste bei ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour hingegen eine Niederlage einstecken. Die 25 Jahre alte Hamburgerin, die als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt war, unterlag in der ersten Runde der Weltranglistenneunten Karolina Pliskova (Tschechien) mit 5:7, 6:3, 3:6. Für Korpatsch war es das erste Match auf der Tour seit dem Erstrunden-Aus bei den French Open im vergangenem September. Von den acht im Hauptfeld gestarteten Deutschen haben damit nur drei den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Neben Kerber gewannen auch Anna-Lena Friedsam (Neuwied) und Laura Siegemund (Metzingen) ihre Auftaktmatches.