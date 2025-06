Mit 17 Jahren: Justin Engel steht im Viertelfinale in Stuttgart

Justin Engel steht im Viertelfinale beim ATP-Turnier in Stuttgart. Damit ist er der jüngste Tennisspieler in der Geschichte des Turniers, der das geschafft hat.

Deutschlands Tennis-Nachwuchshoffnung Justin Engel hat beim ATP-Turnier in Stuttgart zum ersten Mal ein Viertelfinale auf Tourebene erreicht. Der 17-Jährige schlug im Duell der Youngster den an Position sieben gesetzten US-Amerikaner Alex Michelsen (20) mit 6:4, 6:4.

Dem Nürnberger gelang mit dem Sieg sein erster Triumph gegen einen Spieler aus den Top 50. Er trifft nun beim 250er-Rasenturnier auf den früheren Top-Ten-Spieler Félix Auger-Aliassime (Kanada) oder den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard.

Engel startet mit frühem Break

Engel, der vom Veranstalter mit einer Wildcard ausgestattet worden war, startete mit einem frühen Break und behauptete daraufhin den eigenen Aufschlag souverän. Michelsen leistete sich auch im zweiten Durchgang zu viele Fehler, kassierte erneut ein frühes Break und musste sich nach 1:17 Stunden seinem drei Jahre jüngeren Konkurrenten geschlagen geben.

"Ich bin sehr glücklich und kann die nächste Runde kaum erwarten", sagte Engel nach dem Match: "Ich war sehr nervös. Die Leute hier im Publikum haben mir geholfen." Engel ist nun jüngster Viertelfinalist der Turniergeschichte und jüngster Viertelfinalist auf Rasen seit Boris Becker 1985 in Wimbledon.

Zverev folgt am Nachmittag

Am Nachmittag trifft der topgesetzte Alexander Zverev, der in Stuttgart seine Vorbereitung auf Wimbledon startet, im Achtelfinale auf den Franzosen Corentin Moutet. Neben Engel und Zverev waren am Stuttgarter Weissenhof auch die Routiniers Jan-Lennard Struff (35) und Yannik Hanfmann (33) am Start. Hanfmann scheiterte bereits an seiner Auftakthürde, Struff kam wieder nicht über das Achtelfinale hinaus und konnte seine Ergebniskrise auch beim Rasenturnier, bei dem er 2023 noch das Finale erreicht hatte, nicht eindämmen. Der Warsteiner hatte es in diesem Jahr bislang einzig im Februar in Marseille in ein Viertelfinale geschafft.