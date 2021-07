Tennisspielerin Nastasja Schunk aus Altrip bei Ludwigshafen stand im Juniorinnen-Finale von Wimbledon. Das hat sie leider verloren, dennoch überwiegt am Tag danach die Freude über die erfolgreichen Tagen in London.

SWR Sport: Nastasja Schunk, mit einem Tag Abstand nach dem Spiel, dem Juniorinnen-Finale in Wimbledon: Woran lag es, dass dieses Finale verloren ging?

Nastasja Schunk: Ich hatte davor vier Matches im dritten Satz gewonnen, was natürlich anstrengend war. Ich habe dann im Finale eigentlich gut reingefunden, bin gut gestartet. Aber ich bin dann doch ein bisschen müde geworden und habe mich einfach nicht mehr so gut bewegt. Und meine Gegnerin hat dann auch echt gut gespielt. Und dann war es einfach schwer für mich.

SWR Sport: Einen Tag danach, knapp 24 Stunden sind vergangen. Überwiegt der Frust über die Niederlage noch oder schon die Freude über die Final-Teilnahme?

Nastasja Schunk: Mittlerweile auf jeden Fall die Freude, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Am Anfang war es natürlich schon schwer, aber jetzt freue ich mich und ich habe auch wirklich unendlich viele Nachrichten bekommen. Und ja, es war echt voll schön.

SWR Sport: Das Juniorinnen-Finale hat parallel zum Männer-Finale stattgefunden, auf einem anderen Platz. Und trotzdem waren außerordentlich viele Zuschauer beim Juniorinnen-Finale?

Nastasja Schunk: Ja, das Herren-Finale war auf dem Center Court und das Junioren-Finale war auf Platz 1. Also ich fand, im Halbfinale, da habe ich auch auf Platz 1 gespielt, da waren vom Gefühl her mehr Zuschauer da, aber das war wahrscheinlich auch zu erwarten. Aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, auf so einem coolen Platz zu spielen.

SWR Sport: Wie war diese Wimbledon-Woche? War es die beste Ihres bisherigen Tennislebens?

Nastasja Schunk: Es war auf jeden Fall sehr weit vorne mit dabei. Ja, wahrscheinlich war es schon die beste, das war richtig cool.

SWR Sport: Was genau war so besonders an dieser Woche? War es auch dieser Mythos Wimbledon, der auch die Spielerinnen umgibt?

Nastasja Schunk: Es war ein bisschen schade, wir waren ja in so einer "Bubble" und wir durften nicht raus. Deswegen durften wir auch nicht frei auf der Anlage rumlaufen. Wir hatten auf der Trainingsanlage ein Haus, wo wir uns aufhielten und wo wir verpflegt wurden. Aber wir durften halt nicht rumlaufen und nicht andere Matches anschauen und wurden halt nur mit einem Escort zu den Plätzen gebracht und dementsprechend halt auch wieder zurückgebracht. Wir haben nicht so viel von den anderen Menschen mitbekommen und auch von dieser ganzen Atmosphäre. Aber es war halt einfach megacool, die Anlage zu sehen, weil ich auch relativ oft auf größeren Plätzen gespielt habe. Das war richtig cool und so viele Zuschauer, was ich ja gar nicht gewohnt war, das war einfach eine Mega-Erfahrung.

SWR Sport: Sie kommen aus Altrip bei Ludwigshafen. Die breite Öffentlichkeit kennt Sie jetzt noch nicht so gut. Beschreiben Sie sich doch mal bitte mal selbst. Was für ein Typ sind Sie?

Nastasja Schunk: Ich würde sagen, ich bin ein fröhlicher Typ. Am Anfang vielleicht bisschen schüchtern. Aber wenn man mich kennt, dann doch eher extrovertiert. Und ja, ich bin ganz höflich und auf jeden Fall sehr hilfsbereit.

SWR Sport: Was machen Sie, wenn Sie nicht auf dem Tennisplatz stehen?

Nastasja Schunk: In meiner wenigen Freizeit versuche ich natürlich auch Kontakt mit Freunden zu halten und mich dann mit denen zu treffen. Oder halt einfach mal entspannend zuhause rumzusitzen und auf der Couch zu liegen.

SWR Sport: Wie sieht denn der Karriere-Plan aus? Gibt's den?

Nastasja Schunk: Das Ziel ist natürlich schon Profi zu werden und so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Der Plan für die nähere Zukunft: Ich bin heute nach Hause geflogen, bin jetzt zu Hause angekommen und mache jetzt erst einmal ein paar Tage frei. Dann fange ich wieder an zu trainieren, und dann werde ich ein Damen-Weltranglisten-Turnier spielen. Dann werde ich noch ein paar weitere Turniere spielen, eventuell die US Open. Das müssen wir aber noch weiter planen.

SWR Sport: War das Turnier und der Erfolg in Wimbledon der erste Schritt nach dem Motto: 'Hey, ich greife jetzt richtig an und ich starte richtig durch'?

Nastasja Schunk: Eine Eintagsfliege war das nicht, würde ich sagen, weil ich ja davor auch schon gewonnen habe. Ich habe eigentlich kaum mehr Jugend gespielt, sondern eher Damenturniere. Ich habe aber noch genug Zeit zu trainieren und mich vorzubereiten. Und jetzt in Wimbledon habe ich gut gespielt. Ich habe immer gekämpft und denke, dass ich auch verdient so weit gekommen bin und es auch wieder einmal schaffen kann.

SWR Sport: Sie sind in Mainz geboren. Wie führte dann der Weg nach Ludwigshafen und vor allem wie führte der Weg zum Tennis?

Nastasja Schunk: Meine Eltern haben in Mainz gewohnt, aber als ich geboren wurde, war das Haus in Altrip schon in Planung und wir sind direkt eigentlich umgezogen. Mein Bruder hat Tennis gespielt. Und meine Mutter hat in der gleichen Straße gearbeitet, wo der Tennisclub war. Dann hat es eigentlich perfekt gepasst und mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und ich war da immer gerne. Und deswegen bin ich immer noch dabei.

SWR Sport: Sie kommen aus einer sportlichen Familie. Ihre Mutter ist Nachwuchs-Bundestrainerin im Turnen und hat auch viele Jahre beispielsweise Elisabeth Seitz trainiert, die jetzt bei den Olympischen Spielen in Tokio startet. Wie kann es sein, dass Sie dann Tennisspielerin geworden sind und nicht Turnerin?

Nastasja Schunk: Turnen hat mich nie wirklich angezogen, auch körperlich. Das passt einfach nicht zu mir. Und ich weiß auch nicht, ob das so gut wäre, wenn ich mit Turnen angefangen hätte und dann meine Mutter meine Trainerin geworden wäre. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert hätte. Tennis hat mich eindeutig mehr angezogen als das Turnen.