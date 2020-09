Die Metzingerin Laura Siegemund steht mit ihrer Partnerin Vera Swonarewa im Finale der US Open. Im exklusiven Interview erzählt sie, dass corona-bedingt viele Abläufe anders als sonst sind.

SWR Sport: Herzlichen Glückwunsch Frau Siegemund! Grand Slam Finale, wie hört sich das an?

Laura Siegemund: Das hört sich sehr gut an (lacht). Ich bin jetzt auch ein bisschen runtergekommen und alles hat sich ein bisschen gesetzt. Ich bin sehr, sehr glücklich und auch sehr stolz auf unsere Leistung.

Was war heute der Schlüssel dafür, dass Sie das Doppel für sich entscheiden konnten?

Also grundsätzlich glaube ich, dass die Taktik entscheidend war. Das Knifflige war, dass die Taktik im Laufe des Matches immer wieder angepasst werden musste. Manchmal findet man in Doppeln irgendwie Lösungen und die kann man dann dauerhaft so durchziehen und fährt damit gut. Das war hier nicht der Fall. Man musste sich immer wieder neu anpassen, weil die Gegnerinnen sich auch immer wieder verändert haben. Das sind zwar nur Details, aber die geben bei so einer engen Kiste am Ende den Ausschlag.

Wie schwierig ist es, als Glückwunsch nach dem verwandelten Matchball einfach nur die Schläger aneinander zu schlagen?

Das ist echt übel! Ich bin eine emotionale Person und mache gerne Luftsprünge. Das ist einer der schlimmsten Momente, weil da einfach etwas fehlt. Meine Partnerin meinte danach zu mir, dass sie gehofft hatte, dass ich ihr nicht um den Hals falle und wir disqualifiziert werden, weil wir uns zu nahe gekommen sind. Also das ist manchmal ein bisschen an der Grenze zum Sinnvollen, aber man macht es halt. Es fehlt wirklich diese Freude. Es fehlt dieses Stück Belohnung: Sich um den Hals zu fallen, denn das ist einfach ein schöner Moment.

Ist es in Zeiten von Corona eine besondere Herausforderung, Doppel zu spielen? Also unter diesen bestimmten Voraussetzungen und Regeln, weil man sich nicht so nah sein kann?

Ja, absolut. Wir sitzen auf der Bank und wir können uns eigentlich gar nicht unterhalten, weil wir drei Meter voneinander weg sitzen. Wir müssen so laut reden, dass wir auch zu den Gegnerinnen rüber gehen könnten und mit ihnen sprechen könnten. Die Kamera ist so nah, wenn da jemand live guckt, dann kriegt der jedes Wort mit. Und das ist wirklich schwierig. Bei den Change-Overs ist mal eine Minute Zeit, in der man sich austauschen kann. Da kann man die Taktik dann ein bisschen komplexer besprechen. Diese 20 Sekunden zwischen den Punkten, da besprichst du ja nur den nächsten Move. Da hast du keine Zeit noch zu sagen: "Die drei Bälle vorher, das können wir öfter einbauen." Das ist wirklich schwierig! Wenn man dann aber doch hingeht, dann darf man es nicht. Dann meckert gleich die Schiedsrichterin. Wo soll man sich denn da noch absprechen? Also das ist ja ein Witz.

Wie bereiten Sie sich auf das Finale vor? Was ist Ihr Plan für die nächsten Tage?

Wir haben jetzt zwei Tage spielfrei und ich werde auf jeden Fall morgen einen Tag frei machen. Ich merke es jetzt dann schon so langsam in den Beinen. Meine Partnerin auch, aber ich glaube, sie wird morgen ganz locker ein paar Bälle schlagen. Das macht sie dann mit meinem Freund oder dem Sparring. Ich werde mir auf jeden Fall einen Tag Pause gönnen, um auch einfach mal abzuschalten. Übermorgen trainieren wir natürlich wieder. Dann auch etwas spezifischer, im Hinblick auf unsere Gegner. So wird das jetzt von meiner Seite her aussehen.

Sie haben zu Beginn der US-Open gesagt, dass Sie jemand sind, der das braucht auch mal in den Central Park zu gehen. Einfach mal weg vom Tennis. Das ist jetzt nicht möglich. Wie schaffen Sie es dann, morgen den Kopf frei zu kriegen?

Das ist wirklich schwierig. Es ist jetzt aber ein bisschen anders, weil einfach total wenig los ist. Da kann man dann schon auch viel leichter ein ruhiges Plätzchen im Hotel finden. Es würde mir allerdings leichter fallen, wenn man mal weg vom Hotel und der Anlage "ins Grüne" gehen könnte. Das geht zwar nicht, aber ich denke mittlerweile hat man sich damit arrangiert. Man hat seine "quiet spots" gefunden, wo man wenigstens im Rahmen des Möglichen ein bisschen abschalten kann. Darauf werde ich auch morgen wieder zurückgreifen.

Was war der schönste Glückwunsch, per Whatsapp, Instagram oder Twitter, den Sie bis jetzt bekommen haben?

Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geschaut. Ich habe nur gesehen, dass ich irgendwie 100 ungelesene Nachrichten habe (lacht). Ich finde es sehr wichtig, sich in den ersten zwei Stunden nach dem Match um die unmittelbare Recovery zu kümmern. Die macht viel aus und deswegen habe ich bislang noch nichts gelesen. Ich lese das dann jetzt, auf unserer langen, langen Busfahrt, die wir immer vor uns haben (lacht). Zäh ohne Ende, aber da habe ich dann mal Zeit. Da kann ich sonst nicht viel tun und da lese ich dann die schönen Nachrichten und freue mich sicher über das ein oder andere nette Wort.