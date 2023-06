"Wie Klassentreffen": Fußball-Legenden um Cacau, Müller und Schuster treffen sich beim Golfen

In Neustadt an der Weinstraße haben sich Fußball-Legenden zum Golfspielen getroffen. Bei dem "Klassentreffen" mit Hansi Müller, Bernd Schuster, Martin Wagner und Co. ging es neben dem sportlichen Ehrgeiz auch um das Auftreten der Nationalmannschaft.

Einstige Fußballstars mal wieder am Ball. Der ist beim Golfen zwar deutlich kleiner als einst, der Ehrgeiz war beim Turnier in Neustadt an der Weinstraße aber so groß wie eh und je.

Rund 60 ehemalige Fußballprofis traten im Golf-Club Pfalz gegeneinander an - alle für ihre ehemaligen Vereine. FCK-Legende Martin Wagner überraschte dabei im VfB-Trikot. "Als ich gefragt wurde, ob ich beim Turnier mitspiele, gab's nicht viele Möglichkeiten", sagt Wagner, "beim KSC, das ging gar nicht, Bayern München auch nicht. Da war der VfB dann das naheliegendste, weil wir ja auch eine Fanfreundschaft mit dem VfB haben".

Hansi Müller freut sich über "Klassentreffen"-Atmosphäre

Neben Wagner schwangen auch Allstars wie Cacau, Klaus Fischer und Peter Neururer den Golfschläger. "Das ist toll, wenn man hier alle sieht, das ist wie ein Klassentreffen", sagt VfB-Legende Hansi Müller und Wagner ergänzt: "Hier läuft Fußball-Geschichte spazieren".

Gemischte Gefühle beim Blick Richtung EM 2024 in Deutschland

Was auch spazierte, waren am Tag nach dem 3:3 gegen die Ukraine Gedanken an die Nationalmannschaft und die in einem Jahr startende Europameisterschaft in Deutschland. "Von der Qualität müssen wir uns vor niemandem verstecken", findet Müller, "ich gehe davon aus, dass es eine gute EM wird und dass wir sehr lange dabei sind, vielleicht sogar bis zum Finale". Und auch Maurizio Gaudino meint, dass "eine deutsche Mannschaft zuhause immer das Turnier gewinnen kann".

Der ehemalige Weltklassespieler Bernd Schuster, der extra zum Golfen aus Spanien angereist ist, blickt pessimistischer auf das Flick-Team. "Die deutsche Nationalmannschaft hat eigentlich wenig Chancen, da irgendwie groß mitzuspielen. Da ist Qualitätsmangel da und das wird erstmal eine Durststrecke für die nächsten Jahre."

Harte Worte von Schuster, die sich auf die Stimmung der Allstars beim Golfen aber nicht niederschlagen sollte.