FAQ: Alles Wichtige zum Tennisturnier auf dem Weissenhof

Die ATP-Tour macht Halt in Stuttgart. Auf dem Weissenhof treten vom 7. bis zum 15. Juni einige namhafte Tennisspieler gegeneinander an.

Seit 1978 ist der Weissenhof Teil der Herren-Grand-Prix-Serie. Auch in diesem Jahr finden im Rahmen der ATP-Tour die "Boss Open" auf dem Weissenhof statt. Laut Veranstalter treten vier Top-Ten-Spieler dem Rasenplatz in Stuttgart an. Einer wird besonders freudig erwartet: Alexander Zverev. Der Weltranglisten-Dritte ist das Zugpferd ist aus Veranstalter-Sicht das Zugpferd des Tennis-Turniers. Weitere Informationen zum Turnier, den Teilnehmern und dem Rahmenprogramm gibt es hier:

Welche Stars sind dabei?

Das Turnier ist prominent besetzt, vier Spieler der besten zehn in der Weltrangliste nehmen teil. Der beste von ihnen ist Alexander Zverev auf Rang drei. Außer ihm werden auch Lorenzo Musetti (6.), Taylor Fritz (7.), sowie Tommy Paul (8.) antreten. Nicht dabei ist der Gewinner des letzten Jahres: Jack Draper. Er lässt sich damit ein mögliches Siegerpreisgeld von 114.335 Euro entgehen.

Im Doppel spielen die Weltranglisten-Führenden Marcelo Arevalo und Mate Pavic. Auch die Gewinner des vergangenen Turniers auf dem Weissenhof Rafael Matos und Marcelo Melo nehmen wieder teil. Die beiden Brasilianer wollen sich das Preisgeld von 39.760 Euro sichern.

Sieger Jack Draper beim Tennisturnier auf dem Weissenhof 2024 IMAGO Hartenfelser

Wer sind die anderen deutschen Teilnehmer?

Nach seinem enttäuschenden Aus im Viertelfinale der French Open kann Alexander Zverev direkt wieder angreifen. In Stuttgart hat er die Chance, sich vor heimischen Publikum ein gutes Gefühl für Wimbledon zu verschaffen und sich vor den "Lawn Tennis Championships" schon mal auf dem Rasen einzugrooven.

Im Doppel liegen die deutschen Hoffnungen auf Kevin Krawietz und Tim Pütz. Bisher konnte das Duo in diesem Jahr noch keinen gemeinsamen Sieg einfahren. Mit den deutschen Fans im Rücken, könnten sie das vielleicht ändern.

Ein besonderes Turnier wird es für den "Stuttgarter Jung" Hendrik Jebens. In seiner Heimatstadt tritt er gemeinsam mit dem Franzosen Albano Olivetti im Doppel an. Vergangenes Jahr schaffte es der 29-Jährige gemeinsam mit seinem deutschen Teamkollegen Constantin Frantzen bis ins Halbfinale. Dieses Jahr will Jebens mit einem neuen Partner wieder angreifen.

Hendrik Jebens beim Tennisturnier auf dem Weissenhof 2024 IMAGO Pressefoto Baumann

Wann finden die Matches statt?

Das Turnier startet am 7. Juni, um 11 Uhr, mit den Qualifikationsspielen. Diese gehen am Tag darauf weiter, ebenfalls ab 11 Uhr. Die ersten Spiele im Einzel finden am Montag (09.06.2025), ab 11 Uhr auf dem Centre Court statt. Auf dem Match Court 1 werden ab 12 Uhr die ersten Doppel-Partien gespielt. An den darauffolgenden Tagen läuft das ganze ähnlich ab. Bis zum 12. Juni finden täglich immer ab 11 Uhr mehrere Einzel- und Doppelmatches parallel statt. Am Freitag (13.06.2025) werden die Viertelfinalspiele im Einzel und das erste Halbfinale im Doppel gespielt. Am Tag darauf sind dann die Halbfinals ab 12 Uhr. Die Entscheidungen fallen am Sonntag (15.06.2025). Das Finale im Einzel beginnt um 11.30 Uhr, das Doppel-Finale ist im Anschluss.

Was ist rund um das Turnier geboten?

Neben dem Turnier ist auf dem Weissenhof auch ein Rahmenprogramm geboten. Vom 8. bis zum 10. Juni sind die "Kidsdays". An diesen Tagen kostet der Eintritt für alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre nur 10 Euro. Außerdem wird es Mitmach-Aktionen sowie Autogrammstunden geben.

Am 11. Juni ist der "Sustainability Day". Dabei dreht sich alles um die Themen Nachhaltigkeit und Inklusion. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, Rollstuhl- und Blindentennis auszuprobieren, sowie Trainingssessions mit Wimbledon-Head-Coach Dan Bloxham und Michael Berrer zu absolvieren.

Gefeiert wird am 11. und 12. Juni. Am Mittwoch gibt es eine After Work Party von 17 bis 21 Uhr mit einem DJ. Am nächsten Tag findet die "Ischgl Night" statt. Dort sind nach dem Spieltag Live-Musik, Essen und Getränke geboten. Auch am 13. und 14. Juni kann nach den Spielen noch bis 21 Uhr gefeiert werden.

Zum Ende des Turniers gibt es nochmal ein Highlight. Am 14. Juni findet wie jedes Jahr vormittags das "ProAm"-Turnier statt. Dort treten prominente Personen und Partner des Turniers zu Matches an. Die genauen Teilnehmer sind noch nicht bekannt.

Wie kann man das Event verfolgen?

Wer ganz nah dabei sein will, sollte das Turnier natürlich live vor Ort verfolgen. Vereinzelt sind noch Tagestickets im Online-Shop verfügbar. Die Qualifikation am Samstag (07.06.2025) kann kostenlos besucht werden. An den restlichen Tagen variieren die Ticketpreise zwischen 65 und 199 Euro. Außerdem sind noch Weekend Tickets erhältlich. Diese sind für den 14. und 15. Juni gültig. Die Preise hierfür liegen zwischen 169 und 350 Euro. Zusätzlich gab es auch Dauerkarten, die den Eintritt zu jedem Match ermöglichen. Diese sind jedoch bereits ausverkauft. Für alle, die nur das Drumherum mitbekommen wollen, gibt es für 15 Euro "Ground-Tickets". Mit diesen kommt man auf die Anlage, kann aber lediglich die Neben- und Trainingsplätze sehen. Ein Zugang zum Centre Court ist nicht möglich.

Wer sich das Turnier entspannt von zu Hause ansehen möchte, kann das im Free-TV auf "DF1" und im Livestream von "Servus TV On" oder auf "df1.de" tun.