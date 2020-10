Cup of Wine: Nastasja Schunk siegt in Weiler vor 250 Zuschauern

Tennis | Cup of Wine

Tennis war eine der ersten Sportarten, bei der trotz Corona wieder Turniere stattfinden durften - auch mit Publikum. So wie in Weiler bei Bingen, wo dank des Hygienekonzeptes des Veranstalters TC Weiler bis zu 250 Zuschauer zugelassen waren. Mit Nastasja Schunk aus dem pfälzischen Altrip triumphierte am Ende eine große Nachwuchshoffnung.