Verwirrung um Abschiebung von Boris Becker

Im April war Boris Becker in London zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Insolvenzverschleppung verurteilt worden. Nun soll die Tennislegende vorzeitig entlassen und nach Deutschland abgeschoben worden sein.

Seit April saß Boris Becker wegen Insolvenzverschleppung in London in Haft. Laut RTL-Mitteilung am Mittwochnachmittag wurde der 55-Jährige aus Leimen vorzeitig entlassen und nach Deutschland abgeschoben. Er sollte noch am Mittwoch in Deutschland landen. Das Flugzeug wurde zunächst in München erwartet. Wegen Eisregens soll die Maschine auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen gelandet sein - allerdings laut RTL ohne Becker in der Maschine.

Da die Gefängnisse in England als komplett überlastet gelten, soll das Becker einen ungeahnten Vorteil verschafft haben. Britische Medien berichten, dass Becker von einem Schnellverfahren zur Abschiebung ausländischer Gefangener profitiert habe. Seine restliche Haftstrafe müsste er in Deutschland nicht mehr absitzen, denn "für dasselbe Vergehen oder Verbrechen kann man nicht mehrfach strafrechtlich verfolgt werden", so die Rechtsanwältin Natalie von Wistinghausen von der Deutschen Presse-Agentur.

Becker schuldig der Insolvenzverschleppung

Ende April war Boris Becker zu zweieinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Damals hieß es, er müsse bei guter Führung mindestens 15 Monate absitzen.

Bereits am 8. April hatte ihn die Jury am Southwark Crown Court in London in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig befunden. Der 55-Jährige soll Schulden in geschätzter Höhe von über 50 Millionen Euro haben. Im Laufe des Insolvenzverfahrens soll der Ex-Tennisstar dann Vermögen und Besitztümer wie Immobilien und Trophäen nicht korrekt angegeben haben. Becker bestritt diese Vorwürfe.

