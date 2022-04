Lilly Becker über Boris: "Er hat niemanden umgebracht"

"Boris Becker im Gefängnis" - noch ist diese Schlagzeile für viele Menschen schwer nachzuvollziehen. Seine Familie wird Becker erstmal nicht sehen.

Es sind Bilder aus besseren Tagen, die man findet, wenn man nach Boris Becker sucht. Aus dem Gerichtssaal im Southwark Crown Gourt gibt es nur Augenzeugenberichte. Der Angeklagte Becker im Glaskasten, Lebensgefährtin Lilian im Publikum. Als Richterin Deborah Taylor am Freitagnachmittag das Strafmaß von zweieinhalb Jahren Gefängnis verkündet, wird Becker in einen Nebenraum geführt. Ein letzter Blick zurück, von Lilian fliegt ihm ein Handkuss entgegen. Das war's.

Gute Wünsche - mehr geht aktuell nicht

Am Tag danach? Boris Becker bewegt. Das hat er immer getan. Auf dem Tennisplatz, dem Heiligen Rasen oder der verhassten Asche versammelte er seine Fans hinter sich. Sie litten, jubelten, verzweifelten mit ihm - und waren stets in der Mehrheit. Der kleine Rest, die Spötter, Kritiker und Zweifler, auch sie ließ Becker nie kalt. So ist es noch heute, am Tiefpunkt seines Lebens. Trauer und Mitgefühl begleiteten ihn am Freitagnachmittag in London auf dem Weg ins Gefängnis. Langjährige Weggefährten schickten gute Wünsche, brachten ihre Fassungslosigkeit und Sorge um das einstige Idol zum Ausdruck. Mehr als Beistand konnten sie ihm jedoch nicht mehr versichern. Das Urteil ist gefallen, zweieinhalb Jahre Haft, mindestens die Hälfte muss Becker absitzen, wenn ein möglicher Einspruch nicht doch noch Erfolg haben sollte. 28 Tage hat Becker Zeit, um gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen.

Lilly Becker: "Er hat niemanden umgebracht"

Becker war am Freitag wie bei jeder Sitzung in Begleitung seiner Partnerin Lilian De Carvalho Monteiro erschienen; das Paar hielt Händchen, als es an zahlreichen Fotografen und Kameraleuten vorbei ins Gericht ging. Beckers ältester Sohn Noah, der das Gericht am Freitag durch einen Hintereingang betreten hatte brachte eine gepackte Reisetasche, die zu Becker in den Glaskasten gestellt wurde. Beckers Tochter Anna Ermakova zeigte sich nach dem Urteil im Gespräch mit der «Bild»-Zeitung fassungslos. "Ich bin wirklich in einem Schock, dass mein Vater zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden ist", sagte sie. "Ich werde ihn unterstützen, und ich werde ihn besuchen, wann immer ich kann. Ich hoffe, das wird dann ein bisschen helfen, die Zeit zu überstehen". Beckers von ihm getrennt lebende Ehefrau Lilly Becker zeigte sich überrascht von der Schärfe des Urteils: "He didn't kill anybody (Er hat niemanden umgebracht)", sagte sie bei RTL. Mit Blick auf Beckers Patchwork-Familie sagte Lilly, die bis zur Trennung 2018 mit Boris Becker liiert war: "Es ist wichtig, dass jede Person weiß, dass wir, Amadeus, Noah, Elias, Barbara, seine Freundin Liliana, wir stehen alle hinter Boris."

Tenniswelt reagiert zurückhaltend, aber betroffen

Beim Tennisturnier in München fielen die Reaktionen unterschiedlich bei den Zuschauern aus, von "ich bin geschockt" bis "selber schuld". Unter ein gemeinsames Bild bei Instagram schrieb Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner: "Bleib irgendwie stark". Der deutsche Tennisspieler Oscar Otte, der beim ATP-Turnier in München am Freitag das Halbfinale erreichte, sagte in der ARD, Beckers Verurteilung sei schade und traurig - "weil es ist die Tennis-Legende in Deutschland und er hat Tennis-Deutschland zu Tennis-Deutschland gemacht mit seiner Leistung". Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev sagte: "Boris war und ist sehr wichtig für das deutsche Tennis. Das ist traurig zu hören. Ich wünsche ihm das Beste."

Zu viele Fehler gemacht - Match vor Gericht verloren

Becker, der in London lebt, wurde 2017 gerichtlich für zahlungsunfähig erklärt. Daraufhin musste er den Insolvenzverwaltern sein Vermögen offenlegen - dabei ließ er aber nach Einschätzung des Gerichts wichtige Teile aus. Eine Jury sprach den Deutschen vor drei Wochen in vier von 24 Anklagepunkten schuldig. Die Jury gelangte zu der Ansicht, dass Becker eine Immobilie in seinem Heimatort Leimen (Baden-Württemberg) im Schätzwert von rund 1,2 Millionen Euro verschleierte, unerlaubterweise insgesamt 427. 000 Euro auf andere Konten überwies sowie Anteile an einer Firma für künstliche Intelligenz im Wert von 78. 600 Euro und eine Darlehensschuld in Höhe von 825. 000 Euro verschwieg.