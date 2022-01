Boris Becker strebt eine Rückkehr zum Deutschen Tennis Bund an

Sie ist gerade erst 18 Jahre alt geworden und spielt schon regelmäßig auf dem Center-Court: Nastasja Schunk aus Altrip (Rhein-Pfalz-Kreis). Dass sie sowohl in der 2. Tennis-Bundesliga als auch beim Juniorinnen-Turnier in Wimbledon auf dem Hauptplatz spielen darf, zeigt eindeutig: Die gebürtige Mainzerin ist auf dem Weg nach oben. Ihr Ziel: "Ich will in die Weltspitze kommen." mehr...