Der Fall Boris Becker: Die Abschiebung und die Folgen

Boris Becker ist nach englischen Medienberichten aus der Haft entlassen worden. Die Abschiebung nach Deutschland könnte für den Ex-Tennisprofi auch gravierende negative Folgen mit sich bringen.

Boris Becker ist aus dem Huntercombe-Gefängnis westlich von London entlassen worden. Ein gemütliches Weihnachten in der Heimat? Wohl kaum, denn die Folgen seiner Haftentlassung und Abschiebung nach Deutschland könnten gravierend sein. Der 55-Jährige profitiert aktuell zwar von einem Schnellverfahren, das die britische Regierung auferlegt hat, um die überfüllten Haftanstalten in Großbritannien zu entlasten. Und doch hat die Tatsache, dass er in Deutschland nun ein freie Mann ist, für den Leimener einen Haken.

Mindestens zehn Jahre Einreiseverbot nach Großbritannien?

Denn Boris Becker kann nicht ohne weiteres nach Großbritannien zurückkehren. Dies bestätigte die Fachanwältin für Einwanderungsfragen, Joanna Hunt, dem ARD-Studio London: "Die Strafe wird nur ausgesetzt. Käme Becker zurück, müsste er wieder ins Gefängnis." Hunt geht davon aus, dass Becker für mindestens zehn Jahre die Einreise nach Großbritannien verwehrt wird. "Diese Abschiebung wird für immer in seinen Papieren stehen und wird ihn lebenslang verfolgen. Er könnte mittelfristig versuchen die Abschiebung widerrufen zu lassen, wenn er gute Gründe dafür hat und müsste dann ein Visum beantragen", so Hunt weiter. Eine Abschiebung sei ein genereller Makel in den Papieren, was es für Becker schwerer machen könnte, sollte er in anderen Ländern leben oder arbeiten wollen.

Zukunft als BBC-Tennisexperte gefährdet

Hunt sieht vor diesem Hintergrund auch keine Zukunft als Tennis-Experte bei der BBC. Geld zu verdienen, könnte laut Insolvenzanwalt Jeremy Boyle schwierig werden. Boyle erklärte gegenüber dem ARD Studio London, dass Becker hohe Beträge zur Tilgung seiner Insolvenzschulden einsetzen müsste. "Herr Becker hat sich während des Insolvenzverfahrens nicht kooperativ gezeigt und Besitz verschwiegen. Sollte er viel Geld für ein Buch oder eine Dokumentation bekommen, müsste er das melden und dem Insolvenzgesetz entsprechend könnte das Geld dann seinen Gläubigern zugute kommen.