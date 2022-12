Tennisheld Boris Becker zeigt Gefühle - für ein neues Leben reicht das noch nicht

So verletztlich wie in dem gut zweistündigen Sat.1-Interview hat sich Boris Becker der Öffentlichkeit bisher noch nie gezeigt. Er sprach von Schuld, Erfahrungen im Gefängnis und Besserungs-Absichten. Der Start in sein neues Leben wird schwer, findet SWR-Sportredakteur Detlev Lindner .

Ich habe Boris Becker selten so offen erlebt. Er wirkt authentisch, erstaunlich klar in seinen Aussagen, kommt ziemlich schnell auf den Punkt. Flüssig seine Antworten, die berühmten Denkpausen im Satz fehlen. Der Mann weiß was er sagen möchte. Er weiß aber auch, was er nicht sagt.

Boris Becker ist Medienprofi

Der 55-Jährige ist ein charismatischer Medienprofi, hat ein Gespür dafür wie er beim Publikum ankommt. Das Interview hat ihm viel Geld gebracht. Und vielleicht noch wichtiger: Der dreifache Wimbledonsieger kann die Berichterstattung über ihn damit lenken, weitere Spekulationen unterdrücken.

Für mich ist gar nicht so wichtig, ob er Reue zeigt. Ich habe Becker als Mann kennengelernt, der aus seinen Fehlern lernt. Und das hat er getan. Ich bin mir sicher, die Peinlichkeit, sich noch einmal in der Öffentlichkeit so hilflos und nackt zu präsentieren wie in den letzten Monaten, tut sich der einstige Tennisheld nicht mehr an. Diese Erfahrung sitzt tief.

Becker macht geerdeten Eindruck

Boris Becker kommt mir im Moment geerdet vor, ist bereit Verantwortung zu übernehmen. Für sein Tun, sein Umfeld und sein Geld. Wie er das genau umsetzen möchte, weiß er wohl selbst noch nicht.

Ich hoffe, dass Becker nicht in alte Muster zurückfällt. Er braucht Hilfe von Freunden, damit er lernt mit Geld umzugehen. Auch Steffi Graf hat das einst getan. Ich traue Boris Becker zu, dass er das schafft. Ein Spaziergang wird das nicht!