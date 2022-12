Boris Becker: "Im Gefängnis bist du niemand"

per Mail teilen

Boris Becker hat aus seiner schwierigen Zeit im Gefängnis auch positive Energie gezogen und etwas in sich wiederentdeckt. Dennoch war es eine harte Lektion für den 55-Jährigen aus Leimen.

Aus dem Scheinwerferlicht ging es direkt hinter Gitter, Boris Becker war plötzlich "nur eine Nummer. Meine war A2923EV. Im Gefängnis bist Du niemand", sagte der 55-Jährige im ersten Interview nach seiner Entlassung aus britischer Haft.

Aus der schwierigen Zeit hat die Tennisikone aber auch Kraft gezogen: "Ich glaube, ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt, der ich einmal war", sagte Becker bei Sat.1.

Volle Haftanstalten verhalfen Becker zur Freilassung

Am vergangenen Donnerstag hatte Becker das Huntercombe-Gefängnis in London verlassen. Gut acht Monate nach seiner Verurteilung wegen Vergehen im Insolvenzverfahren profitierte er kurz vor Weihnachten davon, dass die britischen Haftanstalten überfüllt sind und ist wieder ein freier Mann. Nur seine Wahlheimat England musste er verlassen.

Unruhig erwartete Becker seine Abreise. In den letzten Stunden vor seiner Abschiebung nach Deutschland war für Becker wie schon zuvor viel Geduld gefragt. "Ich saß ab sechs Uhr in der Früh auf meiner Bettkante und hoffte, dass die Zellentür aufgeht", erzählte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger im "Sat.1 Spezial. Boris Becker" (Dienstag, 20.15 Uhr): "Sie kamen um halb acht, schlossen auf und fragten: Bist du fertig? Ich sagte: 'Los geht's!' Ich hatte auch schon alles gepackt."

Boris Becker: "Harte und teure Lektion"

Bei Becker hat die schwierigste Zeit seines Lebens Spuren hinterlassen. Optisch, er ist schmaler im Gesicht, aber natürlich vor allem psychisch. Er habe "eine harte Lektion gelernt. Eine sehr teure. Eine sehr schmerzhafte", gab Becker zu. Nun versucht er, in Freiheit etwas daraus zu machen. Denn das Ganze habe ihn eben "etwas Wichtiges und Gutes gelehrt. Und manche Dinge passieren aus gutem Grund."

Die "Bild"-Zeitung hatte bereits am Montagabend, gut 24 Stunden vor der Ausstrahlung des Exklusiv-Interviews, berichtet, dass Becker bei Mithäftlingen und Wärtern beliebt gewesen sei. Die erste Zeit verbrachte er in Wandsworth, später wurde er nach Huntercombe verlegt.

"Wandsworth ist das schlimmste Gefängnis Englands. Doch Boris Becker hatte das Glück, nach zwei Wochen als Lehrer für Deutsch und Mathe arbeiten zu dürfen", zitierte die Zeitung einen namentlich nicht genannten früheren Mithäftling. Der prominente Gefangene habe regelmäßig gearbeitet, etwas Geld verdient und Kleidungsstücke verschenkt, als er gehen durfte.

Gätjen: Becker ist bereit aufzuräumen

"Nach den ersten vier Tagen in Einzelhaft war für ihn das einzige Ziel, rauszukommen und zu arbeiten. Er wollte einfach nur an die frische Luft. Er hat gesagt, er hätte alles dafür gemacht", sagte Moderator Steven Gätjen, der das Interview führte und Becker in Huntercombe besuchte.

Der Tiefpunkt könne auch ein Wendepunkt im Leben der Tennis-Legende sein. "Ich glaube, dass Boris Becker wirklich willens ist, aufzuräumen und viele Dinge klar zu stellen", meinte Gätjen. Kurz tritt Becker nun wieder ins Scheinwerferlicht. Man darf gespannt sein, wie es danach weitergeht.

DTB will "engen Austausch" mit Becker

Für eine Rolle im deutschen Tennis steht Becker jedenfalls die Tür offen. "Wir werden nach seiner Rückkehr nach Deutschland weiterhin einen engen Austausch mit ihm haben", teilte der Deutsche Tennis Bund am Dienstag auf Anfrage mit: "Boris Becker ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der deutschen Tennisfamilie. Seine Verdienste sind und bleiben einzigartig."

Der dreimalige Wimbledonsieger hatte zuletzt von 2017 bis 2020 als Head of Men's Tennis im DTB gearbeitet und war dabei unter anderem auch bei Lehrgängen mit dem Nachwuchs dabei. "Das hat er großartig gemacht. Er war eine absolute Bereicherung", sagte der frühere langjährige DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard, der noch als Teammanager der Davis-Cup-Auswahl arbeitet, der dpa.