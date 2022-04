Zweieinhalb Jahre Haft: Boris Becker muss ins Gefängnis

Boris Becker gewann sechs Grand-Slam-Titel, war ATP-Weltmeister, Davis-Cup- und Olympiasieger. Nun muss Becker wegen Insolvenzverschleppung in Haft.

Als Tennis-Ikone Boris Becker vor zwanzig Jahren bereits wegen Steuerhinterziehung in München verurteilt wurde, hatte eine zweijährige Bewährungsstrafe keinen großen Einfluss auf sein weiteres Leben. Dieses Mal ist es anders, denn jetzt ist klar: Boris Becker muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Absitzen muss er bei guter Führung mindestens 15 Monate.

Schuldig der Insolvenzverschleppung

Die Jury am Southwark Crown Court in London befand Becker bereits Anfang April in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig. Der 54-Jährige soll Schulden in geschätzter Höhe von über 50 Millionen Euro haben. Im Laufe des Insolvenzverfahrens soll Becker dann Vermögen und Besitztümer wie Immobilien und Trophäen nicht korrekt angegeben haben - er bestreitet diese Vorwürfe.

Sportliche Erfolge, private Eskapaden

1985 gewann der damals erst 17-jährige Boris Becker das prestigereiche Tennisturnier in Wimbledon. Er wurde Weltmeister, Davis-Cup- und Olympiasieger. Nach seiner Sportlerkarriere machte er immer wieder auch Schlagzeilen rund um seine Ex-Partnerinnen, peinliche Fernsehauftritte und dubiose Geldgeschäfte. Die Gefängnisstrafe ist nun der Negativ-Höhepunkt eines gefallen Sportstars.