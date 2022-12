Berichte aus England: Boris Becker aus der Haft entlassen

Nach englischen Medienberichten ist Boris Becker vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Er profitiert von einem Entlassungs- und Abschiebeprogramm.

Nach mehr als sieben Monaten in britischer Haft ist der ehemalige Tennis-Star Boris Becker wieder in Freiheit. Der Deutsche sei aus dem Gefängnis entlassen worden und werde aus Großbritannien abgeschoben, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstagmittag. Es wurde damit gerechnet, dass Becker umgehend nach seiner Entlassung nach Deutschland ausgeflogen wird. Der Rest seiner Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verfällt.

Becker profitiert von einem Entlassungs- und Abschiebeprogramm

Der 55-Jährige darf aber wohl frühestens in seine Wahlheimat Großbritannien zurückkehren, wenn seine eigentliche Strafe abgelaufen ist. Der aus Leimen stammende Becker lebt seit Jahren in London, besitzt aber nicht die britische Staatsbürgerschaft. Nach britischem Recht können Häftlinge eigentlich erst auf Bewährung entlassen werden, wenn sie mindestens die Hälfte ihrer Gefängnisstrafe verbüßt haben. Bei Becker wären das 15 Monate, Stichtag also der 29. Juli 2023. Allerdings profitierte der frühere Ausnahmesportler von einem speziellen Entlassungs- und Abschiebungsprogramm. Dafür kommt jeder ausländische Häftling in Frage, "der bis zu zwölf Monate vor dem frühesten Entlassungszeitpunkt aus dem Gefängnis entlassen und abgeschoben werden kann".

Verurteilung Beckers im vergangenen Jahr

Der dreifache Wimbledon-Sieger war am 29. April in London verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Becker war 2017 gerichtlich für zahlungsunfähig erklärt worden. Daraufhin musste er den Insolvenzverwaltern sein Vermögen offenlegen - dabei ließ er aber nach Ansicht des Gerichts wichtige Teile aus. Er saß zuletzt im Huntercombe-Gefängnis westlich der britischen Hauptstadt ein.

Streamingdienst kündigt Becker-Doku an

Das Interesse an Beckers Geschichte ist enorm. Der Streamingdienst Apple+ kündigte eine zweiteilige Dokumentation an und zeigte erste Impressionen. Darin spricht Becker mit stark geröteten Augen offenbar kurz vor Bekanntgabe des Strafmaßes im April in die Kamera. "Ich habe meinen Tiefpunkt erreicht", sagt Becker mit brüchiger Stimme: "Ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Ich werde mich dem stellen und mich nicht verstecken oder weglaufen." Er werde seine Strafe akzeptieren: "Es ist jetzt Mittwochnachmittag. Am Freitag werde ich den Rest meines Lebens kennen."

Über die Doku hinaus halten sich Gerüchte, Becker wolle sich in einem größeren TV-Interview äußern. Vor dem schweren Einschnitt hatte er als TV-Experte für Eurosport und die britische BBC gearbeitet. Sein Amt als Head of Men's Tennis im Deutschen Tennis Bund hatte der Leimener Ende 2020 aufgegeben. DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff kündigte jedoch bereits an, dass sich der Verband ein Engagement des einstigen Stars vorstellen kann. "Die Türen beim DTB stehen Boris Becker immer offen", sagte Hordorff: "Wenn er seine Strafe abgesessen hat, spricht nichts dagegen, dass er wieder eine Funktion übernimmt." Das Gebot der Resozialisierung gelte für jeden, also auch für Becker. Allerdings sei nur ein ehrenamtliches Engagement möglich.