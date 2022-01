Hanfmann liefert Nadal großen Fight - Koepfer scheidet aus

Yannick Hanfmann kämpfte stark gegen Rafael Nadal, die Überraschung gelang dem Karlsruher aber nicht. Auch Dominik Koepfer aus Furtwangen schied in Melbourne aus.

Sogar der große Rafael Nadal spendete mit nacktem Oberkörper respektvoll Applaus, als sich Yannick Hanfmann unter lautem Jubel der Fans aus der Rod-Laver-Arena verabschiedete. Der Underdog aus Karlsruhe lieferte dem Tennis-Superstar einen großen Kampf, riss das Publikum bei vier abgewehrten Matchbällen sogar von den Sitzen - die Überraschung gegen den Mitfavoriten verpasste er letztlich aber doch klar.

Nadal muss hart für seinen Sieg arbeiten

Der Qualifikant unterlag dem Grand-Slam-Rekordsieger in der zweiten Runde der Australian Open trotz seines guten Auftritts mit 2:6, 3:6, 4:6, Nadal musste aber 2:42 Stunden lang hart für diesen Sieg arbeiten. "Ich finde, sein Level heute war viel höher als seine Ranglistenposition", lobte der Spanier.

Auch Dominik Koepfer scheidet aus

Am Mittwoch schied auch Dominik Koepfer aus. Der gebürtige Schwarzwälder musste sich dem US-Aufschlagriesen Reilly Opelka (Nr. 23) 4:6, 3:6, 6:7 (4:7) geschlagen geben.

Der große Auftritt gehörte aber Hanfmann. Mit seinem ersten Sieg in einem Grand-Slam-Hauptfeld hatte sich der 30-Jährige das vielbeachtete Match gegen Nadal verdient. Bereits 2009 hatte der Spanier in Melbourne triumphiert, verlor danach noch vier Finals - und hat in diesem Jahr in Abwesenheit von Novak Djokovic die große Chance, sich am Yarra River mit seinem 21. Grand-Slam-Triumph zum alleinigen Rekordhalter zu krönen. Doch Hanfmann hatte freilich etwas dagegen, er startete stark. Die Nummer 126 der Welt agierte variabel, setzte Nadal immer wieder mit Netzangriffen unter Druck, erspielte sich sogar zwei Breakchancen im ersten Satz: Aber genau in diesen Phasen zeigte der Mallorquiner Weltklassetennis.

2019 bei den French Open, in Nadals Wohnzimmer, war Hanfmann schon einmal auf den Topspieler getroffen und klar in drei Sätzen unterlegen. Auf Hartplatz wollte er Nadal nun "ein bisschen mehr ärgern", wie der Deutsche im Vorfeld gesagt hatte. Und abgesehen von einer kleinen Schwächephase am Ende des ersten Satzes schlug er sich überaus achtbar. Doch insgesammt war Nadal dann doch eine Nummer zu groß.