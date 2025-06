Taylor Fritz erster Finalist auf dem Weissenhof

Taylor Fritz ist im Halbfinale des ATP-Turniers in Stuttgart seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der an Nummer zwei gesetzte US-Amerikaner besiegte den Kanadier Félix Auger-Aliassime (Nr. 4) in zwei Sätzen.

