Taylor Fritz erster Finalist auf dem Weissenhof - folgt Alexander Zverev?

Taylor Fritz ist im Halbfinale des ATP-Turniers in Stuttgart seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der an Nummer zwei gesetzte US-Amerikaner besiegte den Kanadier Félix Auger-Aliassime (Nr. 4) in zwei Sätzen.

Der erste Endspiel-Teilnehmer beim ATP-Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof steht fest: Taylor Fritz setzte sich am Samstag (14.06.) in einem engen Match nach zwei Sätzen gegen Félix Auger-Aliassime mit 6:4, 7:6 (7:5) durch. Bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius vermied Fritz im Tiebreak einen dritten Satz spielen zu müssen. Wer folgt Taylor Fritz ins Finale von Stuttgart? Im zweiten Halbfinale trifft der topgesetzte Alexander Zverev auf den US-Amerikaner Ben Shelton (Nr. 3). Zuvor hatte der Deutsche am Freitag (13.06.) im Viertelfinale Sheltons Landsmann Brandon Nakashima mit 7:5, 6:4 geschlagen. Für Zveres gilt Finalist Fritz als Angstgegner. Der Deutsche verlo im vergangenen Jahr viermal in Serie gegen den US-Amerikaner, darunter in Wimbledon und bei den US Open. Das Stuttgarter Turnier ist mit 751.630 Euro dotiert und dient den Tennisprofis als Vorbereitung auf Wimbledon (30. Juni bis 13. Juli).