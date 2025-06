Hitzeschlacht in Stuttgart: Alexander Zverev kämpft sich ins Finale auf dem Weissenhof

Bei sommerlich heißen Temperaturen in Stuttgart hat sich Alexander Zverev in einem engen Halbfinale gegen Ben Shelton durchgesetzt und das Finale erreicht. Dort wartet auf ihn ein Angstgegner.

Ein Sieg trennt Alexander Zverev noch vom ersten Rasen-Titel seiner Karriere: Im Halbfinale des ATP-Turnier in Stuttgart schlug der topgesetzte Zverev am Samstagnachmittag (14.06.) den US-Amerikaner Ben Shelton mit 7:6 (10:8), 7:6 (7:1). Am Sonntag trifft er auf den US-Amerikaner Taylor Fritz, der sich in der jüngeren Vergangenheit als eine Art Angstgegner erwiesen hat. Fritz setzte sich mit 6:4, 7:6 gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime durch, der in der Runde zuvor den Youngster Justin Engel aus dem Turnier befördert hatte.

Zverev muss zweimal in den Tie-Break

Bei 35 Grad und praller Sonne zeigten sich beide Akteure extrem stark bei ihren Aufschlagspielen. Dementsprechend war die Entscheidung im Tiebreak nur folgerichtig. Zverev schenkte erst zwei Satzbälle bei eigenem Aufschlag her, um mit einem Service-Winner den fünften dann doch zu verwandeln.

Der zweite Satz verlief ähnlich, wobei Zverev die besseren Returns parat hatte und nach zwei Stunden seinen dritten Matchball per Ass verwandelte. Dabei hatte der gebürtige Hamburger in Shelton einen "unangenehmen, aggressiven Gegner, der im Match keinen Rhythmus zulässt", ausgemacht. Wobei der Linkshänder aus den USA ein gutes Omen für Zverev war. Vor fast genau zwei Monaten hatte er Sheldon schon einmal auf heimischen Boden geschlagen - und zwar zum bislang einzigen Titelgewinn in diesem Jahr in München. Landsmann Fritz hingegen gewann die letzten vier Duelle gegen Zverev.

Stuttgart für Zverev als Wimbledon-Vorbereitung

Nach einem Freilos in der ersten Runde hatte sich Zverev am Donnerstag gegen den Franzosen Corentin Moutet und im Viertelfinale am Freitag gegen Sheltons Landsmann Brandon Nakashima durchgesetzt. Das Stuttgarter Turnier ist mit 751.630 Euro dotiert. Zverev nutzt den Wettbewerb in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, um sich auf das prestigeträchtige Highlight in Wimbledon (ab 30. Juni) vorzubereiten.

Auch das am Samstag beginnende 500er-Turnier in Halle/Westfalen wird für den 28-Jährigen zum Training unter Wettbewerbsbedingungen. Von seinen 24 Titeln auf der Tour feierte er auf dem eigentlich ungeliebten Grün allerdings bislang noch keinen.