Sabalenka erreicht Finale beim Tennis-Turnier in Stuttgart

Eva Lys gilt als eines der größten Talente im deutschen Tennis. Die 20-Jährige ist in der Ukraine geboren, spielt inzwischen für den Deutschen-Tennis-Bund. Beim Stuttgarter Tennis-Turnier hat sie in der ersten Runde überraschend gewonnen und spielt am Mittwoch gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek. mehr...